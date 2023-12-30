Посилення мобілізації в Україні: хто та як вручатиме повістки за новими правилами

Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує вручати повістки двома способами — особисто під підпис або через електронний кабінет призовника, розповіла адвокатеса Катерина Аніщенко.

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У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію в Україні зміниться процес вручення повісток. Адвокатеса юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла в коментарі "РБК-Україна", хто та за яких умов зможе оповіщати чоловіків про виклики до ТЦК та СП.

Як вручатимуть повістки в Україні

Зі слів Катерини Аніщенко, законопроєкт про мобілізацію пропонує вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам через електронний кабінет призовника або особисто під підпис. Крім цього, можуть розширити коло осіб, які матимуть право вручити повістку особисто під підпис.

"За новими пропозиціями у разі їхнього ухвалення, повістку зможе вручати або працівник поліції, або представник військкомату", — сказала Аніщенко.

Вона наголосила, що раніше це питання не було внормоване. Наразі передбачено вручення повістки за наявності двох повноважених осіб, а саме працівника ТЦК та правоохоронця. Також вручати документ можуть роботодавці, працівники ЖЕКів, голови ОСББ, проте за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК.

"Новими змінами пропонується, щоб працівники ЖЕКів, голови ОСББ та інші, також вручали повістки під особистий підпис. Це пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування", щоб забезпечити явку осіб призовного віку", — додала адвокатеса.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що новий проєкт про мобілізацію повинні обговорити Генштаб ЗСУ та представники відповідних комітетів і Міністерства фінансів. Він зазначив, що буде компромісна версія, яка відрізнятиметься від того, що вніс уряд.

Раніше командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") повідомив, що в Україні мобілізація йде погано через корупцію та нерозуміння самої процедури з боку населення. З його слів, є випадки, коли ТЦК забирають не тих людей, які потрібні на фронті.