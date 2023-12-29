"Паковать в бус" не имеют права: юрист рассказал, что будет за отказ от повестки

Проверку документов и задержание могут делать только полицейские. Также они должны составить административный протокол о задержании и предоставить бесплатных адвокатов, говорит юрист Ростислав Кравец.

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У представителей Территориальных Центров Комплектования (ТЦК) нет полномочий проверять документы у граждан. У них нет полномочий кого-то задерживать, а тем более забирать в военкомат. Об этом в интервью Фокусу заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, проверку документов и задержание могут совершать только полицейские, но при этом они должны составить административный протокол о задержании и предоставлять бесплатных адвокатов. Поэтому юрист считает, что в законопроекте о мобилизации представителям ТЦК хотят легализовать подобные действия, в том числе составлять так называемую "базу уклонистов".

"В украинском законодательстве нет понятия "базы уклонистов", — отмечает Ростислав Кравец, — Если лицо в розыске, то есть специальная база, поэтому фраза: "вы в розыске", смущает законопослушных граждан, потому что это не их вина, что воинский учет у нас находится в начальном состоянии".

Как утверждает адвокат, в Украине не предусмотрен порядок выдачи повесток, поэтому в этом законопроекте его авторы предусматривают их выдачу даже в общественных местах вместе с представителями полиции. Но сейчас, поскольку нет четкого порядка вручения, повестки можно вручать где угодно, просто в законопроекте это "где угодно" уже будет официально регламентировано, отмечает специалист.

Юрист акцентирует, что по сегодняшнему порядку повестка может быть отправлена по почте или курьером, или направлена по месту работы. В свою очередь отказ от получения повестки может трактоваться как попытка уклонения от мобилизации или регистрации на воинский учет.

За это сначала накладывается штраф примерно 1200-1500 грн, а при повторной попытке уклонения уже могут возбудить уголовное дело "за уклонение от мобилизации". На сегодня все больше судов дают по этой статье реальные три года лишения свободы, отмечает адвокат.

"Таким образом, вскоре вся страна будет сидеть по тюрьмам, — отмечает Ростислав Кравец, — Такой подход не соответствует современной ситуации и попытки запугать украинцев судами приведет к крайне негативным явлениям в будущем для общества, судебной и государственной систем Украины".

Юрист отмечает, что бланк повестки должен уже быть заполненным, а вручать ее должно только то лицо, которое уполномочено руководителем ТЦК на вручение повесток. То что представители ТЦК заполняют повестки "на коленках", а на бланках находится факсимиле начальника ТЦК, с точки зрения уголовного кодекса является подделкой документов.

Насильственная "упаковка в бус" представителями ТЦК является полностью незаконной, акцентирует Ростислав Кравец, ведь трактуются УКУ, как похищение человека. Потому что, как в очередной раз подчеркнул эксперт, у сотрудников ТЦК нет подобных полномочий по задержанию или доставке куда-то граждан. Но поскольку никто представителей ТЦК за это не наказывает, то ситуация только ухудшается.

Но если человеку таки вручили повестку, то, по совету адвоката, гражданин должен обязательно появиться и уточнить свои данные в ТЦК, а также пройти медицинскую комиссию. Если у человека есть отсрочка от мобилизации, то ее надо заблаговременно отправить по почте, ценным письмом в ТЦК.

Ростислав Кравец считает, что вина на несовершенной системе воинского учета лежит на тех, кто им якобы занимался с момента Независимости, а особенно последние два года широкомасштабной российской агрессии. Сами эти люди должны нести ответственность, а не украинцы.

"Если министр цифровой трансформации заявлял, что у них есть база "Оберіг" и на 95% эта база наполнена данными призывников, то возникает вопрос: почему работники ТЦК бегают по улицам, — отмечает юрист, — Это для того, чтобы уточнить данные 5%, которые в нее еще не вошли, или, возможно, все же 95%, о которых нет информации в этой базе? Зачем мы своими налогами оплатили эту базу?".

Полный разговор с адвокатом Ростиславом Кравцом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, цель которого — усилить мобилизацию в Украине. По словам нардепа Александра Горенюка, изменения начнут действовать не раньше весны.