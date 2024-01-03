Деньги в обмен на жизнь: как 18-летнего студента из Мариуполя пытаются освободить из плена

В феврале 2023 года из Красного Креста Ольге Новиковой пришло подтверждение, что ее сын, Алексей Новиков, находится в плену, однако где именно, неизвестно. Мать нашла своего сына, но они пока не вместе — Ольга не теряет надежду и ждет обмена.

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Мариупольский студент-политолог Алексей Новиков в первые дни полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Теробороны и защищал свой родной город от российских оккупантов. О том, как он попал в плен и как его пытаются освободить, рассказывает на Общественном радио его мама, Ольга Новикова.

"Маленький, но со стержнем", — так говорит Ольга Новикова о своем 18-летнем сыне, который попал в плен в апреле 2022 года. Как вспоминает мать Алексея, он узнал о Теробороне еще до полномасштабной агрессии, но поскольку ни в школе, ни в университете военной подготовки не было, он очень стремился попасть в ТрО. Она даже сама помогала ему, потому что понимала, что сын все равно пойдет, особенно во время, когда реально нужно защищать свою родину.

Как все начиналось

"Когда началось полномасштабное вторжение, Алексей начал искать, как можно туда попасть. Впоследствии в Facebook мы нашли контакты Донецкой областной теробороны и там нам объяснили, как присоединиться. 25-го утром он пошел, я его благословила, помогла ему собрать вещи. Знаете, как в школьный лагерь собирают детей — зубная паста, зубная щетка, носки — чтобы ничего не забыл", — рассказывает Ольга.

Она все время ждала, что Алексей придет домой, и они вместе смогут эвакуироваться. Но, к сожалению, этого не произошло. Ей пришлось выезжать, пока россияне выпускали мариупольцев, потому что была ответственной за бабушку и невестку. Новикова искала сына по городу, но Тероборона была разбросана по всему Мариуполю маленькими группами, которые даже не знали друг друга. И мать уехала.

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Как впоследствии узнала Ольга, ребята вместе с Алексеем ждали, что их спасут. Он даже предложил матери в соцсети машину для эвакуации, но она уже не понадобилась.

"Сын писал, что уже очень тяжело — прятаться уже почти негде, дома все разбиты, русские их постоянно вычисляют. Они все ждали, что придет помощь и их спасут. Я слышала, как ребята говорили, что готовятся к деоккупации. У них была надежда. Это был последний раз, когда мы общались", — рассказывает Ольга.

Главное — не прекращать поиски

Новикова добавляет, что долго не хотела верить, что Алексей пропал без вести или попал в плен. Но в самое страшное пришлось поверить, когда Новиковой прислали видео допроса сына с предупреждением: если до утра не будет 5000 евро, то она получит видео казни ее сына.

"Я собирала эти деньги по друзьям, по всему миру. Это были деньги в обмен на жизнь", — отмечает женщина.

А потом Ольга Новикова начала бороться за сына.

"По всем документам мой сын проходит как пленный с февраля 2023 года", — подчеркивает мать.

Новикова рассказывает, что в Украине открыто уголовное дело, ведется расследование, но пока нет какой-то четкой информации, тем более, что дело передавали из одного района в другой, из одной области — в другую.

Женщина самостоятельно нашла выходы и на журналистов, которые имеют связи с Россией, и на российских и украинских правозащитников. Они помогли ей писать письма везде, куда только было возможно — в Следственный комитет РФ, различные органы "ДНР", Минобороны. Обращалась в Международный комитет Красного Креста — в их представительства в Женеве, Германии, Украине.

Наконец в феврале 2023 года из Красного Креста пришло подтверждение, что Алексей Новиков находится в плену, однако где именно, неизвестно. Мать нашла своего сына, но они пока не вместе — Ольга надеется и ждет обмена.

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