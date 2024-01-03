Украина живет "на подачках": ISW проанализировал заявления Путина об "истинных врагах" РФ

Как отмечают американские аналитики, Путин вероятно специально выставляет Украину пешкой в этой войне и маскирует свои цели в установлении полного контроля над ней.

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В первый день нового года Путин посетил российских военный в одном из госпиталей Москвы, где заявил, что Запад является врагом и Россия ведет "экзистенциальную войну" против него в Украине. Путин намекнул, что целью войны в Украине является победа России над Западом. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 2 января.

В частности, российский президент сказал, что врагом для РФ является не Украина, а Запад, который якобы хочет уничтожить "российскую государственность" и поражения России в войне.

Аналитики отмечают, что по мнению Владимира Путина, с помощью Украины Россию хотят разбить на пять частей. Впрочем он считает, что РФ "справится с Западом быстрее". Также он заявил, что Украина якобы уничтожена и существует только "на подачках".

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В ISW пишут, что Путин видит конфликт и возможные переговоры между РФ и Западом, а не с Украиной. Также по словам российского президента, он не против прекратить конфликт с Западом, но только на условиях Москвы и не сдаст позиций.

Путин намеренно искажает истинные причины того, почему начал войну в Украине, и изображает это как противостояние Западу. Аналитики считают, что акцент на изменении нарративов может свидетельствовать о том, что любые колебания в помощи Украине и ее поражения на поле боя он будет воспринимать как победу России.

Отмечается, что президент РФ вероятно специально выставляет Украину пешкой в этой войне и маскирует свои цели в установлении полного контроля над ней. Сделанные Путиным заявления 1 января вероятно означают, что он намерен проводить переговоры только с Западом и только о его отказе от Украины.

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В Институте изучения войны считают, что президент РФ и ранее придерживался подобной линии. В частности, еще в декабре 2021 года он выдвигал требования США и НАТО для признания сферы влияния России в Восточной Европе, путем отказа от основных элементов суверенитета Украины во имя деэскалации конфликта с Западом.

Собственно, решение Запада о проведении переговоров о будущем Украины в ее обход будут означать для России то, что она может навязывать свою волю другим странам, в частности Финляндии и Молдове.

Также аналитики пишут, что РФ может расширить свои военные цели, включая противостояние Западу, для увеличения армии РФ и оправдания больших жертв в войне. Вероятно Владимир Путин готовит долгосрочное оправдание, чтобы держать силы мобилизованными и продолжить войну якобы для защиты Украины.

Напомним, недавно президент РФ заявил, что врагом для России является Запад, который якобы использует Украину для войны. По его словам, "сама Украина не враг".

Между тем в Литве потроллили Путина из-за новогоднего поздравления, в котором Путин заявил, что Россия "никогда не отступит". По словам экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, РФ и не нужно никуда двигаться, ведь у них "л*йно впереди, в прошлом и под ногами".