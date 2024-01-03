На Николаевщине мужчина ради развлечения во время тревоги запустил фейерверк (фото)

В полиции сообщают, что инцидент произошел в ночь на 3 января. В Украине действует запрет на использование пиротехники, поэтому за содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения свободы. Сейчас ему объявили подозрение.

Related video

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который во время тревоги несмотря на запрет запустил фейерверк в городе Снигиревка. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, вызов к ним поступил в ночь на 3 января в 3:20 часов. По указанному адресу приехала следственно-оперативная группа и обнаружила мужчину, который запустил фейерверк.

Злоумышленником оказался местный житель, которому 36 лет. Отмечается, что он был пьян и объяснил запуск фейерверка во время во время воздушной тревоги тем, что хотел развлечься.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Коробку от использованного фейерверка полицейские нашли недалеко от дома, где проживает мужчина.

Сообщается, что обнаруженному злоумышленнику объявили подозрение в хулиганстве. За совершенное его могут ограничить свободы до 5 лет.

Важно

В Украине запретили салюты и фейерверки: детали закона

В полиции напоминают, что во всех областях Украины запрещено продавать и использовать пиротехнические средства и за это предусматривается уголовная ответственность.

Запуск фейерверков в новогоднюю ночь

Стоит добавить, что за последнее время это уже не первый раз, когда правоохранители получат вызов о запущенном салюте или же фейерверке.

Так, в полиции Харьковщины сообщали, что неизвестные запустили фейерверк в новогоднюю ночь. Прибыв на вызов правоохранители обнаружили в местном парке установку для запуска фейерверка. По предварительной информации, злоумышленники запустили его дистанционно с помощью пульта.

Также полицейские разыскали нарушителей, который запустили фейерверки в новогоднюю ночь в Черкассах и Чернигове. В частности, в Чернигове правонарушители не захотели открывать двери правоохранителям, поэтому их пришлось выбить.

В Черкассах сообщалось, что несмотря на запрет фейерверк запустил гражданин России, на него пожаловались соседи.

Напомним, во время действия военного положения в Украине запрещено использовать пиротехнику. За несоблюдение этого запрета нарушители могут заплатить до 34 тысяч гривен штрафа, или же быть заключенными. К примеру, в феврале прошлого года в Одессе за использование фейерверков мужчину посадили за решетку на 5 лет и 3 месяцев.