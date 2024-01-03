На Николаевщине мужчина ради развлечения во время тревоги запустил фейерверк (фото)
В полиции сообщают, что инцидент произошел в ночь на 3 января. В Украине действует запрет на использование пиротехники, поэтому за содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения свободы. Сейчас ему объявили подозрение.
В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который во время тревоги несмотря на запрет запустил фейерверк в городе Снигиревка. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.
По информации правоохранителей, вызов к ним поступил в ночь на 3 января в 3:20 часов. По указанному адресу приехала следственно-оперативная группа и обнаружила мужчину, который запустил фейерверк.
Злоумышленником оказался местный житель, которому 36 лет. Отмечается, что он был пьян и объяснил запуск фейерверка во время во время воздушной тревоги тем, что хотел развлечься.
Коробку от использованного фейерверка полицейские нашли недалеко от дома, где проживает мужчина.
Сообщается, что обнаруженному злоумышленнику объявили подозрение в хулиганстве. За совершенное его могут ограничить свободы до 5 лет.Важно
В полиции напоминают, что во всех областях Украины запрещено продавать и использовать пиротехнические средства и за это предусматривается уголовная ответственность.
Запуск фейерверков в новогоднюю ночь
Стоит добавить, что за последнее время это уже не первый раз, когда правоохранители получат вызов о запущенном салюте или же фейерверке.
Так, в полиции Харьковщины сообщали, что неизвестные запустили фейерверк в новогоднюю ночь. Прибыв на вызов правоохранители обнаружили в местном парке установку для запуска фейерверка. По предварительной информации, злоумышленники запустили его дистанционно с помощью пульта.
Также полицейские разыскали нарушителей, который запустили фейерверки в новогоднюю ночь в Черкассах и Чернигове. В частности, в Чернигове правонарушители не захотели открывать двери правоохранителям, поэтому их пришлось выбить.
В Черкассах сообщалось, что несмотря на запрет фейерверк запустил гражданин России, на него пожаловались соседи.
Напомним, во время действия военного положения в Украине запрещено использовать пиротехнику. За несоблюдение этого запрета нарушители могут заплатить до 34 тысяч гривен штрафа, или же быть заключенными. К примеру, в феврале прошлого года в Одессе за использование фейерверков мужчину посадили за решетку на 5 лет и 3 месяцев.