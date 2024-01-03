В 6 раз: Украина планирует за 2024-й год нарастить мощности ОПК, — Шмыгаль

По словам премьер-министра, большая часть средств сейчас направляется на безопасность и оборону страны. За ближайшие 12 месяцев должен получиться эффективный результат.

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За 2023-й год Украине удалось увеличить мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в три раза, а вот на следующие 12 месяцев стоит задача улучшить этот результат. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 января.

По его словам, украинские мощности производства должны будут вырасти в шесть раз до конца года и тогда это будет удовлетворительный результат.

В прошлом году Украине удалось привлечь 42,6 миллиардов долларов внешнего финансирования, 27% из которых — грантовые средства. Нужды на этот год составляют более 37 миллиардов долларов и Киев рассчитывает на то, что западные партнеры продолжат помогать.

В то же время Украина повышает собственные бюджетные поступления, продолжает премьер-министр. Это касается прежде всего таможенных и налоговых поступлений. В прошлом году более 1,1 трлн гривен налогов, сборов и других платежей оказались в бюджете.

"Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн — на закупку, производство и ремонт вооружения", — заявил Денис Шмыгаль.

Отдельно на заседании правительства был поднят вопрос зарплат в Украине. Минимальные выплаты с 1 января выросли до 7100 гривен, а вот в марте состоится еще одно повышение. Прожиточный минимум вырос до 2920 гривен, а минимальная пенсия повысилась с 2093 гривен до 2361 гривен.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что в Украине за год втрое выросло производство артиллерийских боеприпасов. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, теперь Украина ежемесячно производит 6 САУ "Богдана", бронетранспортеры, бронеавтомобили и противотанковые ракеты. Также в стране начали создавать новые системы ПВО FrankenSAM.