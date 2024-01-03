Ролевые игры оккупантов: ВС РФ сняли видео с участием "командира и подчиненного" из ВСУ (видео)

Оккупанты разыграли театральный этюд, когда солдат отказывается идти на штурм, а командир его наказывает. Заканчивается представление выстрелами.

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Российские оккупанты сняли очередной низкопробный фейк. Они инсценировали казнь "украинского военного", который отказался идти на штурм, его командиром. Видео распространили в сети российские паблики.

Театральное действо происходит в блиндаже с минимумом декораций, мизансцены и персонажей. В этюде участвуют два человека. Один оккупант играет роль "командира", другой — играет роль жертвы. Все это действо сопровождается высокоинтеллектуальным диалогом:

- Слышишь, ты, пойдем на к*цапов? (говорит командир)

- Нет, не хочу... П*дуй сам... (говорит солдат)

- Ты, что ох***ел? (спрашивает командир)

Далее действие переходит к кульминации. Тот, кто не хотел идти на штурм, неожиданно наигранно падает на землю, после того как другой якобы его расстреливает из автомата. На этом видео завершается — занавес.

Напомним, что в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что россияне распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" якобы от Житомирского ТЦК. В терцентре комплектования кадров отметили, что это еще одна информационная кампания оккупантов, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.