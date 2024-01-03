За 5 месяцев: Украина может разминировать торговые пути в Черном море, — ВМС (видео)

По словам спикера ВМС Украины, украинские военные до сих пор натыкаются на мины времен Первой и Второй мировых войн.

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Украина может разминировать торговые и коммуникационные пути в Черном море за 5 месяцев. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 3 января сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что сейчас разминирование планируют осуществлять с помощью специального оборудования — спецдронов, но они ограничены в радиусе своего действия, да и нужно их гораздо больше, чем есть.

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Сейчас создан штаб по разминированию, заверил Плетенчук, и Военно-морские силы планируют еще более масштабные операции по разминированию как Черного, так и Азовского морей.

Однако представитель подчеркнул, что глобальная операция по разминированию может длиться в течение нескольких лет, учитывая то, что до сих пор ВМС сталкиваются с образцами вооружения с Первой и Второй мировых войн.

Однако благодаря противодействию со стороны Сил обороны Украины интенсивность минирования в Черном море со стороны России значительно уменьшилась.

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