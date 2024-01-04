На Покровск или Славянск: эксперт назвал варианты наступления ВС РФ после оккупации Марьинки

Полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что россиянам важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи. Вместе с тем, захватчики могут разделиться и пойти в направлении Покровска или Славянско-Краматорской агломерации.

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На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Марьинки Донецкой области больше нет, однако украинские военные еще находятся в северной части города. В случае его захвата российские оккупанты могут выбрать два пути для дальнейшего наступления. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, говорится в материале "РБК-Украина".

По его словам, противник понес большие потери, поэтому после Марьинки ВС РФ не смогут быстро прорываться дальше. Селезнев добавил, что первый путь врага в случае захвата города будет на Угледар.

"Думаю, им важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи", — отметил он.

По мнению эксперта, россияне могут разделиться, часть пойдет в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Сейчас непонятно, как будет действовать враг. Но вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординировано с юга, севера и востока", — уверяет полковник ВСУ.

Положение в Марьинке

По оценкам "Института изучения войны", ВС РФ продолжают усиливать контроль над Марьинкой и недавно добились продвижения на юго-запад от Донецка. На геолоцированных кадрах видно, что оккупационная группировка войск продвинулась на восток от Новомихайловки.

Кроме того, было опубликовано видео, на которых российские "военные" свободно гуляли по территории города 27 декабря. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что ВС РФ контролируют большую часть, если не весь город.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря сообщил, что оккупанты полностью уничтожили населенный пункт, однако украинские войска еще находятся в северной части Марьинки, впрочем подготовили оборонительный рубеж за пределами города. Залужный пояснил, что военные оборудовали свои позиции на окраинах города, а в некоторых частях — вне Марьинки.

Напомним, что танк ВСУ залетел на позиции россиян в "освобожденной" Марьинке и расстрелял военных РФ.