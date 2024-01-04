"Почти в два раза": ВС РФ увеличили количество боевых столкновений, — Тарнавский

Российские военные продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать позиции ВСУ из артиллерии на Таврическом направлении, рассказал бригадный генерал Александр Тарнавский.

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На Таврическом направлении Вооруженные силы Российской Федерации почти вдвое увеличили количество боестолкновений. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боестолкновений", — сказал Александр Тарнавский.

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Он отметил, что враг продолжает активно наносить авиаудары и обстреливать украинские позиции из артиллерии. В частности, в среду 3 декабря оккупанты нанесли 25 авиаударов, ракетный удар, провели 47 боевых столкновений и осуществили 875 артобстрелов в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

За сутки российские военные потеряли 423 человека и 72 единицы военной техники, а именно:

десять танков;

14 ББМ;

десять артсистем;

реактивную систему залпового огня;

22 беспилотных летательных аппарата;

десять автомобилей;

четыре единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и важный объект ВС РФ.

Напомним, 28 декабря командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении около 20 российских военных сдались в плен. Он не уточнил, на каком именно участке фронта это произошло.

3 января командир 1-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Петр Горбатенко под псевдонимом "Ролло" заявил, что российская армия лучше оснащена технически, имеет больше техники, оружия и снаряжения, чем украинская.