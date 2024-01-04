"Не добиваются успеха": ВС РФ за 2 года войны так и не усвоили уроки, — Кирби

По словам представителя Белого дома, из-за вторжения в Украину Путин потерял большую часть военного потенциала, поэтому вынужден просить о помощи "союзников", среди которых есть Иран.

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Прошло практически два года с момента начала полномасштабной войны, а российские оккупанты так и не усвоили необходимые уроки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, российское вторжение в Украину очень повлияло на военный потенциал президента Владимира Путина, поэтому он вынужден постоянно обращаться к другим странам, чтобы пополнить свои запасы. К примеру, беспилотники, которые запускаются по мирным городам, были иранского производства или разработки.

"В отличие от президента Зеленского, ему (Путину, — ред.) не нужно отвечать перед российским народом за мобилизацию. За последние два года войны он потратил огромное количество живой силы, и мы знаем, что он будет продолжать пытаться бросить на это силы", — заявил Джон Кирби.

Отдельно представитель Белого дома добавил, что командование и управление в российской армии оставляет желать лучшего, ведь моральный дух и руководство абсолютно на дне.

В основном противник полагается на дальние удары в отношении мирных городов Украины, ведь пока что это ему доступно. На поле боя никаких успехов не фиксируется.

"Когда оккупанты вступают в бой с украинскими войсками на земле, они не добиваются особого успеха. Так называемое шумное контрнаступление, которое они собирались начать, на самом деле ничего не дало за последние недели и месяцы. Это военные, которые до сих пор не усвоили уроки, которые должны усвоить современные военные после двух лет войны", — продолжил Джон Кирби.

Напомним, 4 января в ГУР заявили, что оккупанты не могут получить отпуск из-за своих же "побратимов". По данным разведки, ВС РФ уже настолько испортили себе репутацию, что командование не отпускает на отдых даже раненых бойцов. Кроме того, помощь им теперь оказывают выборочно.