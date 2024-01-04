Разрешен ли выезд мужчинам, снятым с воинского учета или многодетным: объяснение ГПСУ

Пограничники обнаружили 3 тысячи фальшивых справок, которые использовали украинцы для выезда за границу. Поэтому теперь начали требовать подтверждения статуса в военно-учетных документах.

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Военнообязанные мужчины, которые имеют статус многодетных родителей, и дальше имеют право выезжать за границу во время военного положения. Однако пограничники обнаруживают много поддельных документов, поэтому приходится требовать дополнительные подтверждения от Территориальных центров комплектования (ТЦК). О том, каким категориям граждан можно пересекать границу, говорится в объяснении спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко для портала ТСН.ua.

Демченко напомнил, что правила пересечения границы Украины изложены в постановлении Кабинета Министров №57 от 27 января 1995 года. Именно там в пункте 2 (1) перечислено, кому можно выезжать в условиях введения военного положения. Категория многодетных родителей и мужчин от 18 до 60 лет там упоминается отдельно, пояснил представитель ГПСУ. Также отметил, что нужно понимать разницу между "снят с учета" и "исключен из учета".

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Мобилизация в Украине — детали

Согласно объяснению Демченко, многодетные родители действительно имеют право выезда во время военного положения. Также разрешено выезжать некоторым категориям водителей. Однако в течение последних 11 месяцев пограничники обнаружили 3 тыс. поддельных документов и ряд случаев, когда люди имели на самом деле другую цель для выезда, а не ту, о которой говорилось в соответствующих бумагах.

Поэтому пограничники имеют право требовать у граждан подтверждения их статуса в документах, выданных ТЦК. Так действуют тогда, когда "у пограничника есть какие-то предостережения". В таком случае нужно показать военно-учетный документ, в котором указано — граждан действительно имеет отсрочку от мобилизации на таких-то основаниях.

"Снят с учета" или "исключен из учета" — какая разница

Пограничник объяснил, что между понятиями "снять" и "исключен" есть разница. При этом одной категории разрешено выезжать за границу, а другой — нет.

"Исключен из учета" — это гражданин, который полностью не подлежит призыву и об этом есть соответствующая отметка в его военно-учетном документе и заключение военно-врачебной комиссии. В таком случае он действительно имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения.

"У человека должно быть заключение ВВК о непригодности, а в военно-учетных документах указано, что он исключен с воинского учета. Не снят, а исключен".

"Снят с учета" — этот статус получают военнообязанные граждане, которые, например, меняют место жительства. Поэтому, подчеркнул Демченко, для них граница закрыта.

Отметим, в СМИ сообщали об инструкции для пограничников, в которой их обязывали усилить контроль за документами военнообязанных для выезда за границу. В частности, речь шла о том, что многодетные родители должны предъявить документ из военкомата, подтверждающий их статус.

Напоминаем, 4 января комитет по нацбезопасности Верховной Рады начал рассмотрение законопроекта №10378о внесении изменений в систему мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прибыл на заседание и объяснил, что нужно набирать в армию людей, поскольку РФ готовится призвать 400 тыс. россиян.