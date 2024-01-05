После атак ВС РФ: в Староконстантинове появилась когенерационная установка, детали

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, благодаря установке в городе осуществляется бесперебойное снабжение тепла для многих объектов инфраструктуры.

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На территории Хмельницкой области установили первую когенерационную установку, которую приобрели в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Размещена установка в городе Староконстантинов, который регулярно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. Ее подключили к сетям и началась полноценная работа.

"Установка оборудована газопоршневым двигателем и генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении", — говорится в сообщении.

В результате, продолжают в ведомстве, происходит фактически бесперебойное снабжение тепла для объектов критической и социальной инфраструктуры. Также затронуты многовартирные дома Староконстантинова Хмельницкой области.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины добавили, что продолжают реализовывать программу по развертыванию когенерации малой и средней мощности, тем самым помогая в правовых реформах, которые направлены на техническую оптимизацию энергоэффективность и экологическую устойчивость местных систем централизованного теплоснабжения.

Атаки по Хмельницкой области: что известно

Российские оккупанты регулярно направляют различные воздушные цели в направлении города Староконстантинов. Противник хочет в такой способ поразить самолеты тактической авиации СУ-24МР, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Дело в том, что на одной из аэродромов Хмельницкой области, продолжает представитель командования, базируется 7-я бригада тактической авиации, а самолеты адаптированы под крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP EG. Это одна из причин, почему атаки не прекращаются.

"Хмельницкая область находится более западнее и мы ожидаем, что эти дроны на юге будут уничтожаться. Так и есть, они уничтожаются много и там, но какая-то часть достигает и Староконстантинова, поэтому он у всех "на слуху", — заявил Юрий Игнат.

Аэродром в Хмельницкой области также пытались атаковать при помощи ракет "Кинжал", о чем стало известно 14 декабря. ВС РФ опробовали новую тактику обстрелов территории Украины. Они объявили о пусках и о том, что идут на посадку, но остались в воздухе, сообщают украинские паблики.

Напомним, 3 января сообщалось, что в "Укрэнерго" высказались о готовности энергосистемы к новым атакам. Отмечается, что многое будет зависеть от действий РФ и интенсивности обстрелов.