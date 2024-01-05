"Символ": британский журналист рассказал, как Зеленский изменился за время войны с РФ (фото)

По словам Саймона Шустера, одной из сильных сторон украинского лидера всегда была уверенность. К примеру – он был сильно раздражен, когда ему предложили уехать из Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский до последней минуты не верил в то, что Россия начнет вторжение в Украину, причем такое масштабное и практически со всех сторон. Об этом пишет британский журналист Саймон Шустер в книге о первом годе войны и украинском лидере, отрывки которой публикует The Telegraph.

Ключевые моменты, на которые обратил внимание журналист, подчас казались граничащими с бредом, как утверждает Шустер. Например, Зеленский знал, что Украине не хватает средств, чтобы дать отпор русским.

"Своими действиями перед вторжением Зеленский взял на себя по крайней мере часть вины за неустойчивое состояние обороны страны. Он провел несколько недель, преуменьшая риск полномасштабного вторжения, и отказался от совета военного командования по укреплению границы", — пишет Шустер.

Фото: Офис президента

Вместе с тем, как замечает журналист, такая уверенность всегда была одной из сильных сторон Зеленского. Он был раздражен, когда ему предложили уехать — "будто списали со счетов".

В это время главы европейских государств собрались на саммит, на котором решали, что делать. Шустер пишет, что лидеры Германии, Австрии и Венгрии не хотели разрывать связи с РФ, в частности с ее банковской системой. И тут вмешался Зеленский, который вместо того, чтобы просить о спасении, потребовал у европейских высших чиновников ответ на вопрос: "Позволят ли Украине когда-нибудь вступить в ЕС?"

Война изменила президента — он стал жестким, а внешне напоминал "ходячий труп", потому что его лицо стало желтоватым из-за недостатка солнечного света и свежего воздуха.

Фото: Скриншот

"Не проявлять милосердие. Используйте все доступное оружие, чтобы уничтожить там все российское", — такие приказы отдавал Зеленский, когда РФ пыталась захватить Гостомель и впоследствии Киев.

Шустер считает, что тогда Зеленский думал, что Путин не понимает, что происходит. Украинский лидер, по мнению журналиста, верил, что если бы мог взять российского диктатора с собой в зону боевых действий и показать ему тела, война могла бы прекратиться. Однако после Бучи и Ирпеня, и особенно вокзала в Краматорске, где его ужаснули просто лужи крови на асфальте, он сказал, что чувствует ненависть к российским войскам.

Иногда такие похвальные его качества, как храбрость, пишет Шустер, подвергали его большей опасности, чем было необходимым.

"Но способность президента побороть свой страх во многом связана с тем, как Украина пережила эту угрозу своему существованию", — подытоживает журналист.

Шустер рассказывает, как Зеленский воодушевлял себя.

"Ты символ. Нужно действовать так, как должен действовать глава государства", — приводит журналист слова украинского лидера.

Фото: Офис президента

Он все понимал и даже в один из дней битвы за столицу сказал, что, мол, может быть вы видите меня живым в последний раз. Это были слова, обращенные к лидерам Евросоюза, которые в тот момент решали, как можно наказать Путина. Однако украинский президент не очень верил в то, что союзники спасут Украину.

"Его выступления, продолжавшиеся всего около пяти минут, имели большее влияние, чем месяцы, если не годы, дебатов о российской угрозе", — заметил Шустер.

Фото: Getty Images

Журналист замечает, что в следующем месяце исполнится два года со дня вторжения Путина. Война унесла сотни тысяч жизней и еще далека от завершения. И война изменила украинского президента — "упрямого, уверенного в себе, мстительного, аполитичного, храброго до безрассудства и беспощадного по отношению к тем, кто стоял на его пути". Шустер сформулировал то, что делает Зеленский, — он направляет гнев и стойкость своего народа и целенаправленно выражает их миру.

Как заметил Шустер, именно эти изменения напомнили ему слова, которые Зеленский сказал во время предвыборной кампании.

"Самое страшное — это потерять людей, которые тебя окружают… тех, кто тебя поддерживает, подсказывает, когда ты ошибаешься", — резюмировал президент.

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