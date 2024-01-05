"Выглядит странно": Буданов отреагировал на предложение Кадырова о снятии санкций

Глава ГУР сомневается, что чеченский политик пытается решить проблемы семьи, которая оказалась в санкционном списке США.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на предложение главы Чечни Рамзан Кадырова о снятии санкций с его семьи в обмен на возвращение украинских военных из плена. В эфире телеканала 1+1 он рассказал свое видение ситуации.

По его мнению, предлагать через медиа снятие санкций со своей семьи через третьи страны выглядит странным.

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Кадыров назвал сроки завершения войны против Украины, — СМИ

"Если человек хочет что-то решить, он знает как, и на кого надо выйти", — заявил глава ГУР.

Буданов отметил, что сейчас с Россией продолжается открытая война. Он прокомментировал операции в Белгородской области. Один из тяжелораненых оккупантов оказался достаточно знаковым лицом, поскольку для его эвакуации запросили вертолет.

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Снятие санкций в обмен на пленных — заявление Кадырова

Рамзан Кадыров, как сообщило 5 января "РИА Новости", заявил, что хочет обменять украинских военнопленных на снятие санкций со своих родственников. Список пленных он передал бывшему разведчику армии США Скотту Риттеру, который посетил Грозный. По его словам, оккупанты забрали пленных в Донецке и Луганске. Он якобы передал список, если они снимут санкции с его матери и дочерей.

Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырову внесли в санкционный список в августе 2023 года. В сентябре 2022 года, США ввели санкции против ближайших родственников Кадырова и трех его жен: Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой. Под ограничения попали также три дочери Кадырова и его двоюродный брат Турпал-Али Вахаевич Ибрагимов. Сам Кадыров находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, 3 января Кадыров разрешил силовикам наказывать родственников убийц. По его словам, МВД и Росгвардия не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство, если преступников не найдут, то за их действия будут отвечать родственники.