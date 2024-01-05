"Виглядає дивно": Буданов відреагував на пропозицію Кадирова щодо зняття санкцій

Очільник ГУР сумнівається, що чеченський політик намагається розв'язати проблеми родини, яка опинилася у санкційному списку США.

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на пропозицію голови Чечні Рамзан Кадирова щодо зняття санкцій з його родини в обмін на повернення українських військових з полону. В ефірі телеканалу 1+1 він розповів своє бачення ситуації.

На його думку, пропонувати через медіа зняття санкцій зі своєї родини через треті країни виглядає дивним.

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Кадиров назвав терміни завершення війни проти України, – ЗМІ

"Якщо людина хоче щось вирішити, вона знає як, і на кого треба вийти", – заявив очільник ГУР.

Буданов наголосив на тому, що наразі з Росією триває відкрита війна. Він прокоментував операції у Бєлгородській області. Один із важкопоранених окупантів виявився досить знаковою особою, оскільки для його евакуації запросили гелікоптер.

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Зняття санкцій в обмін на полонених – заява Кадирова

Рамзан Кадиров, як повідомило 5 січня "РИА Новости", заявив, що хоче обміняти українських військовополонених на зняття санкцій зі своїх родичів. Список полонених він передав колишньому розвіднику армії США Скотту Ріттеру, який відвідав Грозний. З його слів, окупанти забрали полонених в Донецьку та Луганську. Він нібито передав список, якщо вони знімуть санкції з його матері та доньок.

Матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирову внесли до санкційного списку у серні 2023 року. У вересні 2022 року, США запровадили санкції проти найближчих родичів Кадирова та трьох його дружин: Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової. Під обмеження потрапили також три дочки Кадирова та його двоюрідний брат Турпал-Алі Вахаєвич Ібрагімов. Сам Кадиров перебуває під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Японії, Швейцарії та Великобританії.

Нагадаємо, 3 січня Кадиров дозволив силовикам карати родичів вбивць. З його слів, МВС та Росгвардія не повинні залишати безкарними людей, що вчинили вбивство, якщо злочинців не знайдуть, то за їхні дії відповідатимуть рідні.