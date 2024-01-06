Хотят наказать виновных за атаки: в Крым прибыл президентский спецборт РФ, — "Атеш"

Агенты подполья отмечают, вероятно, в самолетах на полуостров привезли представителей российского Генштаба и Главного управления ФСБ.

Related video

Украинские партизаны зафиксировали прибытие президентского спецборта России во временно оккупированный Крым после ударов Сил обороны Украины. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram.

Агенты подполья сообщают, что в результате попадания по командным пунктам РФ в Евпатории и Севастополе в Крым все чаще прибывают самолеты из специального летного отряда "Россия".

По информации координаторов движения, соответствующий спецотряд обеспечивает перевозку высокопоставленных лиц стране-агрессору.

"Он непосредственно подчиняется управлению делами президента России", — отмечается в сообщении.

Зафиксировали несколько самолетов со спецборта в Крыму

Партизаны добавляют, что за последние несколько дней было зафиксировано прибытие нескольких самолетов со спецборта. По их словам, вероятно, это представители Генерального штаба и Главного управления ФСБ Российской Федерации, целью которых является наказание виновных и поиск "предателей за провал в обороне".

Руководство РФ взяло под свой контроль оборону Крыма

Координаторы подполья отмечают, что руководство РФ "очень обеспокоено" ударами украинских Сил обороны по военным объектам в Крыму, поэтому они "решили взять под свой непосредственный контроль оборону Крыма".

"Для них стала очевидной проблема со средствами ПВО на полуострове. Сегодняшний удар по аэродрому в Новофедоровке подтверждает эту проблему в очередной раз", — рассказывают представители движения "Атеш".

Кроме того, по информации партизан, после попадания в командный пункт связи в Евпатории, у оккупантов усилились проблемы с "системой распознавания целей "свой-чужой".

"Поэтому будем надеяться на российский "дружественный огонь" и на то, что СОУ используют это окно возможностей для уничтожения оккупантов в Крыму", — подчеркивают в заметке.

Напомним, в ночь на 5 января Крым подвергся атаке БПЛА. В Минобороны РФ заявили, что российским средствам ПВО якобы удалось уничтожить и перехватить 36 украинских беспилотников над полуостровом.

Кроме того, 4 января на территории российского Белгорода прогремели взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.