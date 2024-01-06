500 человек за день: украинские операторы дронов дали эксклюзивное интервью о своей работе
Украинский журналист Сергей Панащук побывал в тайном бункере на передовой. Именно оттуда операторы дронов ВСУ запускают своих "птичек", атакуя противника.
Украина стала свидетелем самого интенсивного использования дронов в истории войн. Операторы беспилотников используют "птички" всех размеров, наловчились прикреплять к ним снаряды и атаковать противника на огромном расстоянии от своих позиций. Журналист Сергей Панащук побывал на передовой и поговорил с операторами, которые управляют дронами из тайного бункера. Об этом пишет Daily Mail.
Журналист говорит, что в детстве читал роман Филипа Дика "Вторая разновидность", где против вражеских солдат воевали именно дроны. Теперь, 30 лет спустя, он оказался в бункере во время войны с Россией и наблюдал за работой украинских военных, которые используют беспилотники.
Бункер, по его словам, находится неподалеку от линии фронта и хорошо спрятан под землей. Вероятно, он сможет выдержать прямое попадание 500-килограммовой КАБ (российской бомбы, — ред). В бункере находится четверо военных. У них есть все, чтобы не покидать его и не выходить на поверхность: двухъярусные кровати, Starlink, ящики с боеприпасами, запас провизии.
Оператор сидит за столом и следит за онлайн-трансляцией с дронов, щелкая мышью и выбирая трансляции. Еще двое солдат играют в нарды. Четвертый чистит свой автомат АК.
Зафиксировав группу из четырех солдат ВС РФ, оператор зовет остальных.
"Дроны — кровь этой войны. Один пилот дрона может убить до 20 россиян в день. Наш чемпион однажды убил 500 человек, жаль, потом у него кончились гранаты. Без дронов тяжело. Но они одноразовые. Один дрон здесь может прожить до трех дней", — вспоминает солдат.
Но даже без боеприпасов дрон может быть опасен для врагов, поскольку оператор отмечает их координаты.
Далее на четырех российских военных сбрасывают боеприпас. Потом второй.
"Солдаты кричат, приветствуют друг друга и аплодируют. Точно так же, как когда празднуешь неожиданный, но долгожданный гол команды, за которую болеешь", — говорит журналист. Впрочем, эмоции украинских солдат объяснимы.
"Я видел груды трупов на деоккупированных территориях. Женщины и дети. У некоторых отсутствовали конечности, у некоторых были вспороты животы, а некоторым выкололи глаза. Они все были голые. Россияне пытались их сжечь, и судя по признакам, многие из жертв были еще живы и умерли от отравления дымом. После этого я не щажу русских и радуюсь каждый раз, когда вижу их мертвыми", — объясняет солдат из бункера.
На линии фронта полно дронов. Если рядом с ним окажется солдат, его обнаружат и, скорее всего, убьют. Дроны так же смертоносны, как те, что выдумал Филип Дик. Они "видят" в инфракрасном диапазоне и имеют тепловизионные камеры.
На очередной прямой трансляции видно двух российских солдат, которые идут к украинским позициям. Граната, брошенная с дрона, разорвала одного из них. Второй, вместо того, чтобы убежать, ходит кругами.
"Почему он не пытается отступить?" — спрашивает журналист.
"Потому что его ждет заградительный отряд. Он все равно что мертв. Сейчас он, наверное, ищет укрытие", — поясняет боец ВСУ.
Действительно, солдат нашел брошенный вооруженный военный транспортер и залез под него. Дрон продолжает кружить над ним.
Тем временем дрон нашел еще одного российского солдата. Он прячется в траншее. Граната приземляется в нескольких футах от него. Его тело прошито осколками снаряда. Он дергается. Еще одна граната попадает ему в живот.
"Разве не достаточно было бы использовать только одну? Он бы уже скорей всего умер", — интересуется журналист.
"Наверное, он бы умер. Но они хорошие актеры. Однажды наши дроны поразили группу россиян. По всем признакам они были мертвы; даже тепловизионные камеры показали, что их тела не излучают тепла. Через пару часов к ним пришла наша группа, и они начали по нам стрелять. Как им удалось притвориться мертвыми и обмануть электронику? Не имею представления. Поэтому теперь мы всегда пытаемся перепроверить", — поясняет оператор дрона.
Лишь два дрона продолжают кружить в небе. Российских солдат больше не видно, украинские бойцы вернулись к нардам и чистке оружия. Оператор, не приклеенный к ноутбуку, начал проверять сообщения из дома.
"Я стою, думаю и пытаюсь переварить то, что только что узнал и увидел. И мне в голову закрадывается мысль: "У русских, наверное, тоже есть бункер, такая же прямая трансляция, и они точно так же убивают наших ребят", — резюмирует журналист.
Напомним, ранее Фокус писал о самоубийственных атаках ВС РФ под Крынками. Российские военные сотнями гибнут на минных полях, пытаясь штурмовать позиции ВСУ в районе заболоченной рыбацкой деревни и соседних посадок. Силы обороны, уступающие в численности, добились локального превосходства: для российских БПЛА ВСУ создают радиопомехи, а затем запускают собственные дроны, которые отслеживают российские гаубицы и другие пусковые установки.
Также на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" дронами поразили систему радиоэлектронной борьбы противника, которая мешала им работать.