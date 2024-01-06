500 человек за день: украинские операторы дронов дали эксклюзивное интервью о своей работе

Украинский журналист Сергей Панащук побывал в тайном бункере на передовой. Именно оттуда операторы дронов ВСУ запускают своих "птичек", атакуя противника.

Related video

Украина стала свидетелем самого интенсивного использования дронов в истории войн. Операторы беспилотников используют "птички" всех размеров, наловчились прикреплять к ним снаряды и атаковать противника на огромном расстоянии от своих позиций. Журналист Сергей Панащук побывал на передовой и поговорил с операторами, которые управляют дронами из тайного бункера. Об этом пишет Daily Mail.

Журналист говорит, что в детстве читал роман Филипа Дика "Вторая разновидность", где против вражеских солдат воевали именно дроны. Теперь, 30 лет спустя, он оказался в бункере во время войны с Россией и наблюдал за работой украинских военных, которые используют беспилотники.

Бункер, по его словам, находится неподалеку от линии фронта и хорошо спрятан под землей. Вероятно, он сможет выдержать прямое попадание 500-килограммовой КАБ (российской бомбы, — ред). В бункере находится четверо военных. У них есть все, чтобы не покидать его и не выходить на поверхность: двухъярусные кровати, Starlink, ящики с боеприпасами, запас провизии.

Быт операторов дронов в бункере на передовой Фото: Скриншот

Оператор сидит за столом и следит за онлайн-трансляцией с дронов, щелкая мышью и выбирая трансляции. Еще двое солдат играют в нарды. Четвертый чистит свой автомат АК.

Зафиксировав группу из четырех солдат ВС РФ, оператор зовет остальных.

"Дроны — кровь этой войны. Один пилот дрона может убить до 20 россиян в день. Наш чемпион однажды убил 500 человек, жаль, потом у него кончились гранаты. Без дронов тяжело. Но они одноразовые. Один дрон здесь может прожить до трех дней", — вспоминает солдат.

Но даже без боеприпасов дрон может быть опасен для врагов, поскольку оператор отмечает их координаты.

Удачное попадание по врагу Фото: Скриншот

Далее на четырех российских военных сбрасывают боеприпас. Потом второй.

"Солдаты кричат, приветствуют друг друга и аплодируют. Точно так же, как когда празднуешь неожиданный, но долгожданный гол команды, за которую болеешь", — говорит журналист. Впрочем, эмоции украинских солдат объяснимы.

"Я видел груды трупов на деоккупированных территориях. Женщины и дети. У некоторых отсутствовали конечности, у некоторых были вспороты животы, а некоторым выкололи глаза. Они все были голые. Россияне пытались их сжечь, и судя по признакам, многие из жертв были еще живы и умерли от отравления дымом. После этого я не щажу русских и радуюсь каждый раз, когда вижу их мертвыми", — объясняет солдат из бункера.

На линии фронта полно дронов. Если рядом с ним окажется солдат, его обнаружат и, скорее всего, убьют. Дроны так же смертоносны, как те, что выдумал Филип Дик. Они "видят" в инфракрасном диапазоне и имеют тепловизионные камеры.

На очередной прямой трансляции видно двух российских солдат, которые идут к украинским позициям. Граната, брошенная с дрона, разорвала одного из них. Второй, вместо того, чтобы убежать, ходит кругами.

"Почему он не пытается отступить?" — спрашивает журналист.

"Потому что его ждет заградительный отряд. Он все равно что мертв. Сейчас он, наверное, ищет укрытие", — поясняет боец ВСУ.

Действительно, солдат нашел брошенный вооруженный военный транспортер и залез под него. Дрон продолжает кружить над ним.

Тем временем дрон нашел еще одного российского солдата. Он прячется в траншее. Граната приземляется в нескольких футах от него. Его тело прошито осколками снаряда. Он дергается. Еще одна граната попадает ему в живот.

"Разве не достаточно было бы использовать только одну? Он бы уже скорей всего умер", — интересуется журналист.

"Наверное, он бы умер. Но они хорошие актеры. Однажды наши дроны поразили группу россиян. По всем признакам они были мертвы; даже тепловизионные камеры показали, что их тела не излучают тепла. Через пару часов к ним пришла наша группа, и они начали по нам стрелять. Как им удалось притвориться мертвыми и обмануть электронику? Не имею представления. Поэтому теперь мы всегда пытаемся перепроверить", — поясняет оператор дрона.

Лишь два дрона продолжают кружить в небе. Российских солдат больше не видно, украинские бойцы вернулись к нардам и чистке оружия. Оператор, не приклеенный к ноутбуку, начал проверять сообщения из дома.

"Я стою, думаю и пытаюсь переварить то, что только что узнал и увидел. И мне в голову закрадывается мысль: "У русских, наверное, тоже есть бункер, такая же прямая трансляция, и они точно так же убивают наших ребят", — резюмирует журналист.

Пример работы украинских дронов

Напомним, ранее Фокус писал о самоубийственных атаках ВС РФ под Крынками. Российские военные сотнями гибнут на минных полях, пытаясь штурмовать позиции ВСУ в районе заболоченной рыбацкой деревни и соседних посадок. Силы обороны, уступающие в численности, добились локального превосходства: для российских БПЛА ВСУ создают радиопомехи, а затем запускают собственные дроны, которые отслеживают российские гаубицы и другие пусковые установки.

Также на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" дронами поразили систему радиоэлектронной борьбы противника, которая мешала им работать.