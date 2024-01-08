ХАМАС использует против Израиля оружие из КНДР, – разведка Южной Кореи (фото)

По данным южнокорейской разведки, ХАМАС получил реактивный гранатомет F-7, произведенный в Северной Корее. Пхеньян отрицает поставки оружия боевикам.

Related video

Палестинская группировка ХАМАС использует в войне с Израилем оружие из Северной Кореи. Об этом пишет Yonhap 8 января, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Сообщается, что Пхеньян неоднократно отрицал заключение сделок о поставках оружия ХАМАСу, однако южнокорейская разведка смогла выяснить, что боевики использовали реактивный гранатомет F-7, произведенный в КНДР.

В качестве подтверждения также приводится фотография гранатомета F-7, предположительно используемого ХАМАСом, на котором выявлена комбинация корейских иероглифов и цифр, таких как "비저-7류" и "시8-80-53".

"Взрыватель с корейскими иероглифами расположен в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", — отметили в разведке.

Реактивный гранатомет F-7 Фото: Yonhap

Важно

До 500 км: какие особенности баллистических ракет КНДР и Ирана, которые хочет получить РФ

Представители разведывательного ведомства также сообщили, что продолжают "собирать и накапливать" доказательства предполагаемых поставок северокорейского оружия ХАМАСу. По их словам, на данный момент сложно предоставить такие доказательства из-за необходимости защиты источников информации.

В КНДР отвергли обвинения в том, что ХАМАС использовал северокорейское оружие для агрессии против Израиля, назвав их "безосновательными".

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что РФ уже использовала несколько баллистических ракет для ударов по Украине, которые ей передала Северная Корея.

Ранее, 1 января, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию "тщательно уничтожить" США и Южную Корею в случае провокации. Он заявил, что в случае конфликта для "подавления" соседней страны его военные должны использовать все доступные средства — включая ядерное оружие.