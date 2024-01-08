У ВСУ достаточно оружия, но не хватает людей, — NYT

Использование Россией FPV-дронов заставляет ВСУ бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком, а длительная тяжелая работа по поставке боеприпасов и продовольствия для обеспечения войск была одной из причин, почему Украина не смогла выдержать свое контрнаступление, пишет издание.

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У Вооруженных сил Украины достаточно техники и оружия, но не хватает людей. Об этом The New York Times рассказали командиры подразделений 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как пишет издание, украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в режиме обороны. Только в южном районе Херсонщины они еще продолжают наступление.

Работино — единственный успех летнего контрнаступления ВСУ

Взятие Роаботино на юго-востоке Запорожской области — это единственное, где украинским войскам удалось продвинуться в летнем контрнаступлении. Прорыва не произошло. Сейчас в окопах вокруг Работино ежедневно наступают российские подразделения. Украинские войска стараются немедленно контратаковать, если теряют позиции, говорят командиры.

"С моральным состоянием все в порядке. Но мы физически истощены", — сказал заместитель командира батальона с позывным Шира.

Солдаты рассказывают, что с марта 2023 года их постоянно атакуют авиабомбами, которые разбивают подземные бункеры.

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"Посылали по две, по восемь в час. Это звучит так, как будто на вас летит реактивный самолет, как ворота в ад", — рассказывает 27-летний солдат 14-й бригады Нацгвардии "Червона калина", с позывным "Кот".

Бойцы ВСУ на передовой Фото: The New York Times

Налеты FPV-дронов и проблемы с поставками боеприпасов

Солдаты осторожно передвигаются в Запорожской области, преимущественно живя в подвалах и оставаясь под прикрытием, вне поля зрения.

Это потому, что последней угрозой является использование Россией FPV-дронов, что заставило украинских военных в основном оставить технику на передовой и передвигаться пешком.

"Дешевый коммерческий дрон FPV — стал новейшим оружием в украинской войне. Он может летать так же быстро, как автомобиль, несет смертельный груз взрывчатки, и его направляет к цели солдат, который сидит в бункере в нескольких милях от него. И российская, и украинская армии используют их для охоты и нападения на цели, потому что они сокращают задержку передачи координат и запросов артиллерийских ударов", — пишет The New York Times.

Украинские военные говорят, что часто используют беспилотники вместо артиллерии, потому что снарядов все больше не хватает, а беспилотники являются дешевым быстрым оружием для атак на российскую технику, доты и пехоту поблизости.

117-я бригада ВСУ Фото: пресс-служба бригады

23-летний командир роты Адольф рассказал, что длительная тяжелая работа по доставке боеприпасов и продовольствия для обеспечения войск и вынесения раненых была одной из причин, почему Украина не смогла выдержать свое контрнаступление.

Машины скорой помощи и машины снабжения попадали под огонь из БпЛА так часто, что его подразделение перестало их использовать, прибегнув вместо этого к четырехколесному багги, который инженеры-волонтеры приспособили для перевозки носилок. Багги был спрятан под деревьями возле его командного пункта в нескольких милях от линии фронта.

"Мое впечатление, что Россия заинтересована в беспилотниках на государственном уровне. Я считаю, — сказал он, — что правительство должно делать больше, ", — сказал "Кот".

"Хитрые" атаки оккупантов

Бойцы рассказывают, россияне также начали применяли хитрость, воспроизводя записи стрельбы на беспилотниках, чтобы заставить украинских солдат подумать, что их атакуют, оставить бункеры и раскрыть свои позиции.

Некоторые члены его взвода сказали, что россияне использовали беспилотники, чтобы сбросить дымовые шашки в их окопы. Один военный, использующий позывной Медик, сказал, что это было похоже на слезоточивый газ.

"Это вызывает очень сильную боль в глазах и огонь, как кусок угля, в горле, и вы не можете дышать", — сказал он.

Несколько солдат надели противогазы, чтобы оказать помощь пострадавшим, но когда двое мужчин во взводе выползли из бункера, чтобы избежать газа, они были убиты гранатами, сброшенными с российских беспилотников, парящих вверху, говорят солдаты.

Стабилизационный пункт на передовой Фото: The New York Times

Есть оружие, но недостаточно людей

По словам солдат, за последние месяцы почти все были ранены или выжили, едва спасшись. Они говорят, что у них есть вооружение и техника, но ощущается нехватка личного состава.

"Нам не хватает людей", — сказал после актера командир разведки 117-й бригады, который носит позывной "Бандерас". "У нас есть оружие, но недостаточно людей".

Напомним, что на Мелитопольском направлении с позиций сбежал целый взвод оккупантов. Их задержали на другом участке фронта.

Ранее сообщалось, что 29 декабря комбриг ВСУ рассказал о вероятности глухой обороны в 2024 году. По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.