ВС РФ незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового, — ISW (карта)
По словам аналитиков, ВС РФ смогли захватить две церкви в Георгиевке возле Донецка, а также продвинуться на 300 метров в этом населенном пункте.
Российские войска незначительно продвинулись в районе Донецка и Вербового Запорожской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В отчете от 8 января говорится, что ВС РФ продвинулись к западу от Донецка. Так, геолокационные данные, опубликованные еще 7 января, демонстрируют, что оккупанты смогли выйти на восточную окраину Георгиевки. Это населенный пункт в 6 километрах от Донецка.
По словам российских военкоров, ВС РФ смогли захватить две церкви в Георгиевке, а также продвинуться на 300 метров. Кроме того, оккупанты продвинулись на противоположный берег реки Осикова.
Аналитики отметили, что в районе Марьинки и Георгиевки, а также в районе Новомихайловки и Победы продолжались позиционные боевые действия.
Кроме того, как сообщили эксперты, ВС РФ также смогли продвинуться на западе Запорожской области. Так, геолокационные данные за 8 января показывают, что оккупанты имеют успехи к западу от Вербового. Возле Работино, к западу от Вербового и к северу от Новопрокоповки продолжались позиционные бои.
Как заявил один из российских военкоров, из-за гололеда на Запорожском направлении оккупанты могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике.
Напомним, что бывший сотрудник СБУ Иван Ступак спрогнозировал, когда закончится наступление россиян. По его словам, из-за серьезных проблем с логистикой российские войска смогут проводить активные наступательные операции только до конца марта.