"Это система": в Офисе генпрокурора подтвердили несколько десятков фактов казней воинов ВСУ
Глава "департамента войны" Юрий Белоусов заявил, что данные всех жертв оккупантов уже установлены. Кроме того, есть основания полагать, что казнь совершили солдаты 76-й так называемой "псковской" дивизии.
В декабре в районе Роботино Запорожской области российские оккупанты расстреляли трех украинских военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Глава "департамента войны" Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов подтвердил, что видео с убийством ВС РФ военнопленных — настоящее, а подтвержденных фактов казни наших защитников есть несколько десятков. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".
"Обнародованное видео не фейк, были расстреляны наши военнослужащие. Это пример военного преступления оккупантов, который, к сожалению, достаточно распространен у россиян", — подчеркнул сотрудник Офиса генпрокурора.
По его словам, данные всех жертв оккупантов уже установлены. Кроме того, как отметил Белоусов, есть основания полагать, что расстрел совершили солдаты 76-й так называемой "псковской" дивизии. Сейчас соответствующая информация проверяется, также собираются данные о количестве казней украинских военнопленных россиянами и тех, кто подвергся пыткам.
Как добавляет представитель Офиса генпрокурора, фактически все украинские военнопленные, которые удерживались у врага подверглись жестокому обращению и пыткам.
"Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов казни военнопленных. В принципе, преступления в отношении военнопленных уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение — самое распространенное преступление", — рассказывает Белоусов.
Кроме того, он напомнил, что недавно было обнародовано видео, как оккупанты в Запорожской области используют украинских военнопленных как "живой щит". По словам Белоусова, это отдельное военное преступление, которое демонстрирует "уровень культуры нашего врага".
Расстрел пленных украинцев
Напомним, что в начале декабря стало известно о еще одном подобном случае. Тогда украинцы сдавались в плен под Авдеевкой. На опубликованных кадрах российские военные расстреливают двух украинских солдат после сдачи в плен на окраине Авдеевки. Украинские защитники выходили с поднятыми вверх руками.
Позже следствие установило, что к расстрелу украинских бойцов причастны "псковские десантники", которые также имеют отношение к зверствам в Киевской области.