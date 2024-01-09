Взрывы в Курской области: БПЛА двигались в район аэропорта, – росСМИ (фото, видео)

В Минобороны России заявили, что в Курской области якобы удалось сбить четыре беспилотника. Местные власти сообщают о жертвах и разрушениях.

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Во вторник, 9 января, на территории Курской области Российской Федерации были слышны взрывы. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Роман Старовойт заявил, что в регионе работает противовоздушная оборона и призвал граждан сохранять спокойствие. По данным чиновника, в Курской области было сбито четыре дрона, один из которых – над Курчатовским районом.

В Курской области были слышны взрывы

Глава региона также утверждает, что под обстрел попало село Горналь Суджанского района. По его словам, из-за падения осколков населенном пункте якобы погибла женщина и повреждены два дома.

В Министерстве обороны России, подтвердили информацию об уничтожении четырех БПЛА в Курской области.

В РФ заявили о работе ПВО в Курской области Фото: Соцсети

Российское медиа Mash сообщило, что три БПЛА были сбиты непосредственно над Курском. По информации журналистов, беспилотники направлялись в сторону международного аэропорта имени Гуревича.

РоСМИ заявили об атаке БПЛА на аэропорт Фото: Соцсети

Напомним, 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ якобы атаковали город Шебекино. По его словам, под ударом оказалась промышленная зона населенного пункта.

Ранее, 6 января, в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом. В то же время мониторинговые каналы сообщили об атаке на военный аэродром "Саки".