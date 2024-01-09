Работает "Кабул 9": в ГУР показали результаты работы спецподразделения "терминаторов" (видео)

Как отмечают в Главном управлении разведки, смысл названия подразделения известен только его воинам, которых сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ при содействии и участии Кирилла Буданова.

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За период участия в войне с российскими оккупантами спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" ликвидировало десятки единиц техники и живой силы врага. Результатами работы военных поделились в пресс-службе ГУР.

"Виртуозы — работает подразделение ГУР "Кабул 9". Об эффективности боевого отряда лучше всего свидетельствует количество уничтоженных им вражеских целей", — отмечается в сообщении.

По информации ГУР, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации спецподразделение "Кабул 9" собственными силами и средствами уничтожило:

12 танков;

25 бронированных машин;

2 самолета Су-25;

11 артсистем;

12 комплексов РЭБ.

Кроме того, как отмечают в разведке, члены спецподразделения работали и во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины. Операторы дронов "Кабул 9" помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:

33 САУ;

16 комплексов РЭБ и РЭР;

24 зенитных ракетных комплекса;

2 командных пункта врага.

Спецподразделение ГУР "Кабул 9": что известно

Как добавляют в пресс-службе, "Кабул 9" возник в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины. При содействии и участии начальника ГУР МО Кирилла Буданова подразделение сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ.

Кроме того, сообщается, что название спецподразделения — это аббревиатура, смысл которой известен лишь его воинам.

Также в Главном управлении разведки рассказали, что после участия в битве за Киев в Гостомеле и на Броварском направлении разведчики-спецназовцы отправились на юг Украины, где по сей день продолжают уничтожать противника.

Минометные расчеты и снайперские группы подразделения украинской военной разведки также работали во время обороны Бахмута. В ГУР поделились видео работы спецподразделения.

"Посмотрите, как виртуозно воюют и уничтожают московского врага эти терминаторы!", — добавляют в заметке.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на слова источника в спецслужбах сообщила, что атака беспилотников по нефтебазе и энергетическом предприятии в российском городе Орел — операция Главного управления разведки Украины.