"Готовы мужа вытаскивать из буса": командир ВСУ высказался о мобилизации женщин в Украине

Военный "Крым" раскритиковал украинское общество за отсутствие "запроса на мужество". По его словам, женщины не гордятся мужчинами, которые уже в рядах ВСУ.

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Командир разведывательного взвода 28 ОмБР ВСУ Валид Ю. "Крым" прокомментировал идеи начать мобилизацию женщин в Украине. Об этом известно из интервью, опубликованного в издании "Украинская правда" 9 января.

"Я не хочу, чтобы женщины были в армии. Для меня это показатель того, что мужчины не справляются. А если мы не справляемся, то это уже позор, я считаю", — заявил военнослужащий.

Он отметил, что в украинском обществе "нет запроса на мужество", и это "большая проблема".

"У нас женщины готовы мужа вытаскивать из буса, лишь бы его не забрали в военкомат, но у нас нет такого, чтобы, например, девушки гордились теми парнями, которые служат", — объяснил Валид.

По его мнению, среди украинцев есть запрос на заработок денег и "яркую жизнь", но не на мужество.

"Крым" подтвердил, что бывает, когда женщины идут служить после мобилизации родных. В его взводе служит девушка, которая заменила на фронте собственного отца. Мужчина был крымским татарином и погиб в боях под Бахмутом.

Однако Валид посоветовал украинкам, которые хотят служить, идти на небоевые должности — в медики.

"Не обязательно, чтобы она сидела в окопе. Я думаю, должностей хватает в тыловых службах, есть медроты у нас. Эти медики не сидят в окопах, они работают с больными, например, которые есть в бригаде или батальоне", — пояснил он.

Командир отметил, что также женщина может стать пилотом дрона, ведь это "несложно". Однако он подчеркнул, что не является сторонником идеи, чтобы женщины тянули на себе "бремя войны".

"Чтобы вы не думали, что это какой-то сексизм или что, это просто мое естественное желание мужчины, что женщину надо защищать, как-то так", — добавил "Крым".

Интервью с "Крымом" (о мобилизации женщин в Украине — с 31:10)

Напомним, боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба посоветовал украинцам, как можно подготовиться к мобилизации. По его словам, за узкими специалистами "буквально будет очередь".

Офицер НГУ Дмитрий Андрющенко рассказал, как смотивировать украинцев к мобилизации. По его словам, в запугивании нет необходимости.