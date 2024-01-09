Усиление мобилизации в Украине: что изменится для лиц с инвалидностью III группы

Юрист Андрей Топчий ответил, не противоречат ли нормы законопроекта о мобилизации Конституции Украины. Он рассказал, что сама по себе инвалидность и не освобождает от воинской обязанности.

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В Украине зарегистрировали законопроект о мобилизации, который лишает отсрочки лиц с инвалидностью III группы. Юрист Андрей Топчий ответил, противоречит ли это предложение Конституции Украины.

Он объяснил, что возникает определенное противоречие между правом человека на здоровье и воинской обязанностью. Обе соответствующие нормы закреплены в Конституции.

"Каждый гражданин имеет обязанность по защите Отечества, но реализация этой обязанности возможна только тогда, когда состояние здоровья позволяет такому лицу выполнять воинский долг", — отметил юрист.

Он отметил, что сама по себе инвалидность не является основанием для освобождения от воинской обязанности. Такое основание создает признание человека непригодным и исключение его с воинского учета. Однако в законе указано, что статус об инвалидности предоставляет отсрочку от мобилизации.

"Мое личное мнение — мобилизация лица с инвалидностью сама по себе не противоречит Конституции Украины, но Конституции противоречило бы признание непригодного к военной службе лица пригодным к военной службе", — подчеркнул Топчий.

Юрист отметил, что вопрос в том, насколько критерии непригодности соответствуют реальной способности человека служить в армии. По его словам, окончательно это могут решить только в Конституционном суде Украины.

"Конечно, это не означает, что я поддерживаю потерю отсрочки для инвалидов третьей группы. Мало того, надеюсь, что такая отсрочка сохранится", — добавил юрист.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Минобороны согласились сохранить отсрочку для всех лиц с инвалидностью. То есть, вероятно, после редактирования законопроект все же не будет лишать отсрочки мужчин с инвалидностью III группы.

В СМИ разобрались, какие болезни добавили в список таких, которые дают отсрочку от мобилизации или статус о непригодности к службе.