Комитет закончил: решение по законопроекту о мобилизации будет 10 января, — Гончаренко

По словам народного депутата, в Министерстве обороны согласились с тем, что отсрочка для всех лиц с инвалидностью должна сохраниться. Третья группа также была включена туда.

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Принятие решения по законопроекту о мобилизации №10378 было перенесено на завтра. Комитет по вопросам национальной безопасности завершил свое заседание. Об этом написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 9 января.

По его словам, во вторник комитет по национальной безопасности и обороны более 6 часов рассматривал вопросы, которые не касаются законопроекта о мобилизации. В результате было принято решение перенести рассмотрение на следующий день.

Отдельно народный депутат добавил, что некоторые изменения в документ будут внесены и Министерство обороны согласилось с этим.

"Из важного. Минобороны в своих предложениях соглашается с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужей. Это в том числе были нормы моего альтернативного законопроекта. Уже победа", — заявил Алексей Гончаренко.

Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрит законопроект о мобилизации 10 января Фото: Скриншот

В результате мобилизационный законопроект не будет вынесен 10 января на рассмотрение в Верховной Раде, писал также народный депутат.

К слову, 8 января документ рассматривали в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, где он также не был одобрен. Участники единогласно согласились с тем, что законопроект необходимо доработать.

В частности необходимо разработать отдельный законопроект, который учитывал бы предложение об увольнении срочников в течение двух месяцев.

Напомним, 8 января комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады также не поддержал принятие законопроекта, ведь в нем обнаружили коррупционные риски. Представители Минобороны и Генштаба ВСУ, которые присутствовали на заседании, согласились с этими выводами.

Также сообщалось, что законопроект о мобилизации №10378 появился на портале Верховной Рады 25 декабря 2023 года. В документе предлагают внести изменения в ряд действующих законов, которые должны помочь пополнить ряды Сил обороны.