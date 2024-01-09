С какими болезнями не мобилизуют: обновление перечня болезней от Минобороны

Минобороны Украины соглашается, что в ряды Сил обороны не нужно мобилизовать людей с некоторыми болезнями системы кровообращения, бронхиальной астмой и инсультами. Однако старый перечень может измениться после принятия новых предложений в Верховной Раде.

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В Украине до сих пор действителен список заболеваний, которые дают право получить отсрочку от мобилизации или получить заключение о полной непригодности к службе в армии. В обновлении, принятом в августе 2023 года, добавили некоторые болезни органов кровообращения и органов дыхания. О том, с какими диагнозами не берут в армию, говорится в статье на портале "Обозреватель".

В статье указывается, что 18 августа 2023 года Министерство обороны Украины издало приказ №490, который вносит изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.

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В документе указывается, что определенным образом меняется процедура прохождения военно-врачебной комиссии — например, добавляются новые учреждения, которые имеют право ее проводить. Кроме того, уточняют, с какими болезнями кровеносной системы и органов дыхания можно получить заключение о непригодности.

Мобилизация в Украине — с какими болезнями системы кровообращения снимают с учета ТЦК

Болезни системы кровообращения, имея которые можно получить заключение о непригодности к военной службе:

некоронарогенные болезни сердца (кардиомиопатии, миокардиты, миокардиофиброзы, кардиосклерозы и перикардиты) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (статья 38);

болезни с повышенным кровяным давлением (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия) с гипертонической болезнью III стадии, когда обнаружили необратимые структурные поражения (статья 39);

различные ишемические болезни сердца (стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, атеросклероз, аневризмы и т.д.) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (статья 40);

различные цереброваскулярные болезни (различные виды кровоизлияний, ишемические приступы, инфаркты головного мозга, инсульты, закупорки, стенозы, эмболии, тромбозы и т.п.) со значительными нарушениями функций (статья 41);

различные сосудистые болезни (болезни артерий, артериол и капилляров, например, атеросклероз аорты, почечной артерии, артерий конечностей и т. п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций (статья 42).

С какими болезнями органов дыхания не мобилизуют

В приказе №490 добавили следующие болезни, с которыми ТЦК может признать непригодность:

острые респираторные инфекции и другие болезни верхних дыхательных путей, а именно — стенозы гортани, парезы и параличи гортани, которые сопровождаются значительными нарушениями функций говорения и дыхания (статья 45);

хронические болезни нижних дыхательных путей (например, хронические бронхиты, эмфизема, обструктивные бронхиты и т.д.) со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (статья 46);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма (статья 47);

Кроме перечисленных случаев, в приказе указали, что добавляют новые болезни для органов пищеварения, кожи, костно-мышечной системы и др.

Отметим, незадолго до Нового года в Верховную Раду Украины поступил законопроект №10378, в котором планируют внести изменения в ряд законов по мобилизации. В документе, внесенном на рассмотрение правительством премьер-министра Дениса Шмыгаля, предлагают снизить нижний возраст мобилизации и увеличить наказание для граждан, которые сбежали за границу или избегают визита в ТЦК в Украине. Среди возможных новаций — изменение перечня болезней, с которыми человек может быть признан непригодным для армии. Также нардепы могут поддержать идею, согласно которой будет только две категории военнообязанных — годные для армии и непригодные с изъятием категорий "частичной" и "ограниченной" пригодности.

Напоминаем, после анализа первого варианта законопроекта №10378 комитет по нацбезопасности и обороне отправил его на доработку. Во время первого рассмотрения с парламентариями встретился главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный — объяснил, каково его видение документа.