"Нарастили способности и несем смерть врагам": бригадный генерал Собко покидает Силы ТрО

За несколько недель с момента масштабного вторжения войск РФ численность Сил территориальной обороны выросла с десяти до ста тысяч человек.

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Бригадный генерал Сергей Собко заявил, что покидает пост заместителя командующего ТрО. Об этом он сообщил 10 января в Facebook.

Военный отметил, что гордится своим участием в создании отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины. По его словам, самыми большими вызовами с первых дней широкомасштабного вторжения российских войск были — научить и обеспечить. За несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек.

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Прежде всего, в то время, как отметил Собко, надо было преодолеть различные трудности — найти технику, бронежилеты, шлемы. Доставить это в подразделения. По его словам, в ряды теробороны присоединились преимущественно люди, которые ранее не имели военного опыта.

Военнослужащие кроме базовой общевойсковой подготовки нуждались в профессиональной подготовке, ведь нужны были минометчики, противотанкисты, саперы и др. Подготовка командиров оказалась еще одним вызовом, поскольку надо было научить тысячи людей. Приоритет отдавался подразделениям Сухопутных войск.

Улучшением и ускорением процессов обеспечения подразделений — еще один основной аспект, который пришлось реализовывать именно Собко. Тероборона первой в ВСУ начала внедрять систему электронного учета SAP по направлению вещевого обеспечения.

Сергей Собко отметил, что командующие гордились Силами ТрО, потому что каждый из них много вкладывал в их развитие, в их способности. Он надеется на то, что новый Командующий сможет привести бойцов к новым победам.

"Желаю Силам ТрО еще больше укрепиться", — пояснил он.

Напомним, тероборона Волыни применила FPV-дрон и ликвидировала грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом. Оператор FPV-дрона нанес точный удар по транспортному средству точный удар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.