Российский ВМФ формирует пять дивизий морской пехоты и одну бригаду, — главком РФ

На сегодняшний день в составе флотов страны-агрессора имеются пять бригад и один полк морской пехоты. По словам адмирала Николая Евменова, новые формирования будут созданы в "среднесрочной перспективе".

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Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов 10 января заявил, что в России будут сформированы пять дивизий и одна бригада морской пехоты. Новые подразделения создадут в "среднесрочной перспективе", передает агентство ТАСС.

"В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал Евменов.

Фактически главком российского ВМФ повторил слова главы Минобороны Сергея Шойгу, который в декабре объявил о создании вышеуказанных подразделений.

По информации из российских источников, в настоящее время в составе ВМФ РФ имеются пять бригад и один полк. По одной бригаде имею флоты: Черноморский (810-я бригада), Балтийский (336-я бригада) и Северный (61-я бригада), а в составе Тихоокеанского флота — две бригады 155-я и 40-я. При этом в составе Каспийской флотилии имеется отдельно сформированный 177-й полк морской пехоты.

Теперь же все бригады, исходя из слов Евменова, будут переформированы в дивизии, а полк будет развернут в бригаду.

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