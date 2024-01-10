Солдат РФ направлял автомат на 6-летнего сына: украинка рассказала британцам об ужасах Херсона

По словам Дарьи Сезоненко, во время оккупации российский солдат проводил проверку в ее квартире. Сын спал в спальне, оккупант зашел и направил на него автомат. Всякий раз после взрыва ей приходилось успокаивать ребенка — говорить, что это гром.

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32-летняя Дарья Сезоненко покинула свой родной город Херсон и вместе с шестилетним сыном переехала в Великобританию в рамках правительственной программы. Об этом пишет EdinburghLive.

По словам Дарьи Сезоненко, она "чрезвычайно благодарна" британским властям, которые предоставили ей жилье. Сейчас она поселилась в шотландском городе Мидлотиан.

Российские войска в Херсоне убили ее друзей, а на сына даже направляли оружие во время обыска дома.

"Когда вы находитесь под оккупацией, очень трудно уехать, и мы изо всех сил пытались выехать из Херсона. Было тяжело наблюдать, как другие украинцы бегут из страны в первые несколько дней войны, потому что это было просто невозможно для нас. Это была удача", — сказала она.

Дарьи Сезоненко

Украинка также рассказала об обыске в ее доме, который проводили солдаты российской оккупационной группировки.

"В какой-то момент российский солдат пришел проверить наше жилье. Мой сын спал в спальне, а солдат проверил его комнату и направил автомат на моего сына. Вы можете себе представить, что я чувствовала в тот момент?" — объяснила украинка.

По ее словам, беспрерывно на протяжении многих дней они слышали разрывы снарядов. Но сыну объяснила, что это гроза.

"Нас подвергали многочисленным проверкам на контрольно-пропускных пунктах, где людей насиловали и пытали", — рассказала она, добавив, что приходилось удалять из телефонов все, что может вызвать подозрения. Люди оставались без связи.

Несколько ее близких знакомых были убиты: кто-то от ракет, кто-то — от пыток. Оставаться в Херсоне под оккупацией с каждым днем становилось все опаснее, уточнила она.

Дарье и ее сыну в конечном итоге все же удалось уехать. В сентябре 2022 года они поселились в шотландской деревне Рослин.

Но по прошествии месяца пришлось переехать, потому что спонсоры предоставили жилье только на время. Другие люди организовали кампанию по сбору средств — и Дарья смогла переехать в отдельное жилье.

Напомним, что почти 93% беженцев из Украины находятся в Европе. Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что ключевой фактор возвращения украинцев домой из эвакуации — это безопасность.

Также сообщалось, что 5 января стало известно, что в Польше горел отель с украинскими беженцами.