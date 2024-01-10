Солдат РФ спрямовував автомат на 6-річного сина: українка розповіла британцям про жахи Херсона

За словами Дарини Сезоненко, під час окупації російський солдат проводив перевірку в її квартирі. Син спав у спальні, окупант зайшов і направив на нього автомат. Щоразу після вибуху їй доводилося заспокоювати дитину — казати, що це грім.

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32-річна Дарина Сезоненко покинула своє рідне місто Херсон і разом із шестирічним сином переїхала до Великої Британії. Про це пише EdinburghLive.

За словами Дар'ї, вона "надзвичайно вдячна" британській владі, яка надала їй житло. Зараз вона оселилася в шотландському місті Мідлотіан.

Російські війська в Херсоні вбили її друзів, а на сина навіть направляли зброю під час обшуку будинку.

"Коли ви перебуваєте під окупацією, дуже важко виїхати, і ми щосили намагалися виїхати з Херсона. Було важко спостерігати, як інші українці тікають з країни в перші кілька днів війни, тому що це було просто неможливо для нас. Це була удача", — сказала вона.

Дар'ї Сезоненко

Українка також розповіла про обшук у її будинку, який проводили солдати російського окупаційного угруповання.

"У якийсь момент російський солдат прийшов перевірити наше житло. Мій син спав у спальні, а солдат перевірив його кімнату і направив автомат на мого сина. Ви можете собі уявити, що я відчувала в той момент?" — пояснила українка.

За її словами, безперервно протягом багатьох днів вони чули розриви снарядів. Але синові пояснила, що це гроза.

"Нас піддавали численним перевіркам на контрольно-пропускних пунктах, де людей ґвалтували та катували", — розповіла вона, додавши, що доводилося видаляти з телефонів усе, що може викликати підозри. Люди залишалися без зв'язку.

Кілька її близьких знайомих були вбиті: хтось від ракет, хтось — від тортур. Залишатися в Херсоні під окупацією з кожним днем ставало дедалі небезпечніше, уточнила вона.

Дарині та її синові зрештою все ж вдалося виїхати. У вересні 2022 року вони оселилися в шотландському селі Рослін.

Але через місяць довелося переїхати, тому що спонсори надали житло тільки на час. Інші люди організували кампанію зі збору коштів — і Дарина змогла переїхати в окреме житло.

Нагадаємо, що майже 93% біженців з України перебувають у Європі. Міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що ключовий фактор повернення українців додому з евакуації — це безпека.

Також повідомлялося, що 5 січня стало відомо, що в Польщі горів готель з українськими біженцями.