ВС РФ продвинулись возле Бахмута: ISW назвал территории, которые захватил враг (карта)

В районе Бахмута продолжались позиционные бои, а именно возле Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 января.

"Российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев 10 января", — говорится в сообщении.

Российские военные заявляли 9 и 10 января, что армия РФ продвинулась на запад и юго-запад от Хромового и на северо-западных подступах к Клещиевке. Аналитики рассказали, что позиционные бои продолжались в районе Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Зато представитель украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, сообщил 10 января, что морозы способствуют уменьшению интенсивности пехоты в этом районе. Кроме этого, ISW добавил, что к северо-западу от Бахмута продолжают действовать части российского 331-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (98-я дивизия ВДВ).

Бахмтское направление

Напомним, 7 января майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный рассказал, что на Бахмутском направлении враг активизировал удары артиллерией и авиацией. Также по его словам, оккупанты массово используют FPV-дроны и "Ланцеты".

9 января сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщил, что враг хочет вернуть утраченные позиции в районе Бахмута, однако украинские военные не дают им этого сделать.