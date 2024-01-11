Не предоставляется автоматически: как мужчинам получить отсрочку от мобилизации

Как отмечает юрист практики военного права Диана Тернова, право на отсрочку от мобилизации — это право, которое требует реализации определенных действий, которые должен выполнить сам военнообязанный.

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Отсрочку от призыва в ряды Сил обороны имеют несколько категорий военнообязанных, но она не предоставляется автоматически. О том, как ее получить, рассказывает юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Она подчеркивает, что даже тем категориям граждан, которые имеют право на отсрочку при весомых обстоятельствах, нужно собрать пакет определенных документов и лично написать заявление в ТЦК.

"Стоит помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП", — подчеркивает юрист.

Она добавляет, что довольно часто люди, которые имеют право на отсрочку, соглашаются на добровольную мобилизацию и уже находятся на фронте. Но, как отмечает Тернова, право на отсрочку — это право, которое требует реализации, то есть определенных действий.

Поэтому есть несколько важных нюансов, которые нужно учесть, чтобы воспользоваться правом на отсрочку согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Оформление отсрочки — советы юриста

Прежде всего, отмечает Тернова, необходимо написать заявление на оформление отсрочки.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку", — комментирует юрист действия, которые должен выполнить военнообязанный.

Она советует предпринять следующие шаги:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие право на получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВВК, пока заявление с документами не зарегистрировано;

после прохождения ВВК ожидать ответ о предоставлении отсрочки.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку из военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", — советует Тернова.

Отсрочка от мобилизации — кто может получить в 2024 году

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от призыва. Речь идет о лицах:

которые содержат трое и более детей;

которые самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка;

с инвалидностью;

на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

которые являются опекунами лица с инвалидностью I или II группы;

родственники которых погибли во время выполнения заданий в зоне боевых действий;

забронированных.

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Напомним, Верховная Рада должна 11 января рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации. Оборонный комитет Рады выдвинул предложения, что стоит изменить в законопроекте о мобилизации. Они касаются отсрочек, увольнения с военной службы и вручения повесток по электронной почте.

Между тем народные депутаты отмечают, что к содержанию каждой второй статьи законопроекта о мобилизации возникают замечания.