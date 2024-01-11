Не надається автоматично: як чоловікам отримати відстрочку від мобілізації

Як зауважує юрист практики військового права Діана Тернова, право на відстрочку від мобілізації — це право, яке потребує реалізації певних дій, які має виконати сам військовозобов'язаний.

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Відстрочку від призову до лав Сил оборони мають кілька категорій військовозобов’язаних, але вона не надається автоматично. Про те, як її отримати, розповідає юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Вона підкреслює, що навіть тим категоріям громадян, які мають право на відстрочку за вагомих обставин, потрібно зібрати пакет певних документів та особисто написати заяву у ТЦК.

"Варто пам’ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП", — підкреслює юрист.

Вона додає, що досить часто люди, які мають право на відстрочку, погоджуються на добровільну мобілізацію і вже перебувають на фронті. Але, як зауважує Тернова, право на відстрочку — це право, яке потребує реалізації, тобто певних дій.

Тож є кілька важливих нюансів, які потрібно врахувати, щоб скористатися правом на відстрочку згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Оформлення відстрочки — поради юриста

Насамперед, наголошує Тернова, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку", — коментує юрист дії, які повинен виконати військовозобов’язаний.

Вона радить зробити такі кроки:

написати обґрунтовану заяву;

зібрати та посвідчити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

не проходити ВЛК, поки заяву з документами не зареєстровано;

після проходження ВЛК очікувати відповідь стосовно надання відстрочки.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", — радить Тернова.

Відстрочка від мобілізації — хто може отримати у 2024 роц

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від призову. Йдеться про тих осіб:

які утримують троє та більше дітей;

котрі самостійно виховують хоча б одну дитину;

з інвалідністю;

на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І чи II групи;

на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи;

родичі яких загинули під час виконання завдань у зоні бойових дій;

заброньованих.

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Нагадаємо, Верховна Рада має 11 січня розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Оборонний комітет Ради висунув пропозиції, що варто змінити у законопроєкті про мобілізацію. Вони стосуються відстрочок, звільнення з військової служби та вручення повісток електронною поштою.

Тим часом народні депутати зазначають, що до змісту кожної другої статті законопроєкту про мобілізацію виникають зауваження.