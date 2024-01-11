Не подовжать дозвіл на роботу: у Польщі хочуть створити умови для повернення чоловіків до України

Польський політик Павел Коваль підтвердив, що в Україні існують проблеми з мобілізацією. І пов’язані вони з тим, що багато людей виїхали за кордон.

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Польща не буде депортувати військовообязаних українців, але готова створити умови для їхнього самостійного повернення під час мобілізації в Україні. Про це заявив голова комітету іноземних срав польського сейму Павел Коваль у коментарі виданню Sestry.

Коваль вважає, що висилати українців, які підлягають призову, не потрібно, адже це протизаконно. Однак Польща готова створити такі умови, щоб чоловіки самі повернулися до України

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися, повернулися до України. Тобто потрібно дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди бути мобілізованими в Україні", — сказав Коваль.

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Він зазначив, що, ймовірно, українцям будуть просто відмовляти у роботі і подовженні статусу тимчасового захисту, а також скасовуватимуть виплати. Тож людина без роботи, без грошей і в нелегальному статусі довго в країні не протримається.

На думку Коваля, потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися і хочуть воювати, повернулися.

На мій погляд, на це також повинні бути скеровані дії країн, де перебуває багато українців. Тобто треба дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських засадах відбувалася перевірка, чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли б бути мобілізованими в Україні. Це також спустило б пару тим, хто каже, що українці виїхали, замість того, щоб йти і боронити свою країну", — сказав він.

Водночас політик не пояснив, що такій людині може завадити переїхпти до іншої країни ЄС: Чехії або Німеччини.

Яким був 2023 рік для України — думка польського політика

За словами Коваля, 2023 року Україна не досягла цілей, які перед собою ставила. Але це не означає, що контрнаступ був невдалим.

"Вдалося вибудувати жорстку лінію оборони України, завдяки якій росіяни не можуть просунутись далі на українську територію, як би вони цього не хотіли. Світ має зосередитися на тому, щоб українське військо отримувало необхідну амуніцію та зброю — як від Сполучених Штатів, так і від ЄС, бо попереду у нас ще цілий рік боротьби, щоб зупинити росіян", — зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України має розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію 11 січня. Оборонний комітет Ради висунув пропозиції, що варто змінити у законопроєкті про мобілізацію. Вони стосуються відстрочок, звільнення з військової служби та вручення повісток електронною поштою.

Тим часом нардні депутати зазначають, що до змісту кожної другої статті законопроєкту про мобілізації виникають зауваження.