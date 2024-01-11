Германия и Япония впервые провели совместные учения десантников (видео)

В рамках учений военные отработали высадку сил и десантников с помощью вертолетов и самолетов.

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Впервые Десантно-штурмовые войска Германии провели совместные учения десантников с японскими Силами самообороны. Об этом сообщает официальная страница немецкой армии в Х (ранее Твиттер).

В Японии состоялись совместные учения десантников Германии и Японии. Они состоялись в начале 2024 года. Отмечается, что военные обменялись информацией о различных тактиках и процедурах воздушно-десантных операций. Для десантирования были привлечены вертолеты CH-47 Chinook и самолеты. С японской стороны в учениях принимала участие Первая десантно-штурмовая бригада Сил самообороны Японии.

Совместные учения стран НАТО, партнеров и Сил самообороны Японии Совместные учения стран НАТО, партнеров и Сил самообороны Японии Совместные учения стран НАТО, партнеров и Сил самообороны Японии Совместные учения стран НАТО, партнеров и Сил самообороны Японии

Совместные учения Сил самообороны Японии проводили с несколькими странами НАТО и партнерами. В них принимали участие Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Индонезия и Германия.

Видео с учений

Напомним, СМИ писали, что Китай нацелился на новую спорную территорию в территориальных водах Японии. Си Цзиньпин отметил необходимость "постоянного усиления" действий вокруг островов Сенкаку, которые являются необитаемыми.

29 декабря СМИ сообщили, что Япония оборудовала эсминец под истребители F-35B несмотря на ограничения Второй мировой. Ограничения не позволяют официально иметь авианосцы.