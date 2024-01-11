Німеччина та Японія вперше провели спільні навчання десантників (відео)
В межах навчань військові відпрацювали висадку сил та десантників за допомогою гелікоптерів та літаків.
Вперше Десантно-штурмові війська Німеччини провели спільні навчання десантників з японськими Силами самооборони. Про це повідомляє офіційна сторінка німецької армії в Х (раніше Твіттер).
В Японії відбулися спільні навчання десантників Німеччини та Японії. Вони відбулися на початку 2024 року. Зазначається, що військові обмінялись інформацією про різні тактики та процедури повітряно-десантних операцій. Для десантування були застосовані гелікоптери CH-47 Chinook та літаки. З японського боку в навчаннях брала участь Перша десантно-штурмова бригада Сил самооборони Японії.
Спільні навчання Сил самооборони Японії проводили з декількома країнами НАТО та партнерами. В них брали участь Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Франція, Нідерланди, Індонезія та Німеччина.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що Китай націлився на нову спірну територію в територіальних водах Японії. Сі Цзіньпін наголосив на необхідності "постійного посилення" дій навколо островів Сенкаку, які є безлюдними.
29 грудня ЗМІ повідомили, що Японія обладнала есмінець під винищувачі F-35B попри обмеження Другої світової. Обмеження не дозволяють офіційно мати авіаносці.