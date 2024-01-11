Поймали с поличным: разоблачили работника ТЦК, который помогал уклонистам (фото, видео)

По информации следствия, за свои услуги подозреваемый брал 2-3 тысячи долларов. Сейчас устанавливаются все причастные к схеме лица и мужчины, которые воспользовались незаконными услугами.

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Правоохранители разоблачили работника военкомата, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам уклониться от мобилизации. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что подозреваемый работает в Белгород-Днестровского РТЦК и СП. За свои услуги он просил разные суммы. По информации следствия, изготовление документов о непригодности к военной службе стоило 2 тысячи долларов.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

Если военнообязанные мужчины хотели сняться с воинского учета, то платили больше — 3 тысячи долларов.

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Правоохранители задержали мужчину и задокументировали получение им 7 тысяч долларов. За деньги он должен был снять с воинского учета трех уклонистов.

Сообщается, что сейчас по месту работы подозреваемого проводятся обыски. Также устанавливаются другие работники военкомата, которые причастны к незаконной деятельности. Среди прочего, следователи устанавливают лиц, которые таким образом уклонились от мобилизации.

Разоблаченному работнику военкомата сообщили подозрение в злоупотреблении влиянием. Ему грозит до 5 лет заключения. Также подозреваемому изберут меру пресечения.

Напомним, недавно работники разоблачили в Одесской области судью, который помог уклониться от мобилизации более тысячи мужчинам. Сообщалось, что махинациями занимались в Белгород-Днестровском горрайонном суде.

Также 8 января в полиции сообщили, что разоблачили чиновника времен до Революции Достоинства, который помогал уклонистам бежать за границу. В частности, за 7 тысяч долларов военнообязанные мужчины выезжали из Украины под видом водителей автобусов.