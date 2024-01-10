Заплатил $5 тысяч мошенникам: "уклонист" едва не утонул в Тисе, его спасли пограничники (фото)

Мужчина едва не утонул в холодных водах реки. Он рассказал что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в Telelgram.

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Пограничники спасли мужчину, который в полусознательном состоянии лежал на берегу реки Тиса. Он был обманут мошенниками, которые обещали ему "легальное" пересечение границы за огромную сумму, но вместо этого предложили опасный ночной переход через реку. Об этом 10 января сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Военнослужащие обнаружили пострадавшего на краю берега, практически лишенного признаков жизни, и незамедлительно оказали первую помощь. После того как мужчину отвезли в подразделение, согрели и предоставили ему сухую одежду, он рассказал о том, как попал в эту опасную ситуацию.

Мужчина рассказал, что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в Telelgram. Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток. Стоимость "услуг" составляла $5 тысяч.

Пограничники отмечают, что с начала войны на Тисе погибли 19 человек в попытках незаконно пересечь границу. Государственная пограничная служба Украины призывает всех не доверять мошенникам, обещающим безопасные пути пересечения границы, и не подвергать себя подобной опасности.

"Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что "пересечение" границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", — обратились пограничники к гражданам.

Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили десятерых "уклонистов" из разных областей Украины, которые хотели незаконно покинуть территорию страны на лодке. За такое путешествие мужчины призывного возраста должны были заплатить 5 тысяч долларов с человека. Задержали их недалеко от госграницы на берегу реки Днестр.

Кроме того, 27 декабря сообщалось о задержании 16 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины в Словакию. Они предпринимали попытки пересечения границы как группами, так и индивидуально.

Также недавно, Служба безопасности Украины раскрыла деятельность международной преступной группировки, оказывавшей "помощь" военнообязанным мужчинам в попытках покинуть Украину через Приднестровье. "Услуги" также оценивали в 5 тысяч долларов.