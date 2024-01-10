Заплатив $5 тисяч шахраям: "ухилянт" ледь не потонув у Тисі, його врятували прикордонники (фото)

Чоловік ледь не потонув у холодних водах річки. Він розповів що оголошення про "легальний" перетин кордону знайшов у Telelgram.

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Прикордонники врятували чоловіка, який у напівсвідомому стані лежав на березі річки Тиса. Його ошукали шахраї, які обіцяли йому "легальний" перетин кордону за величезну суму, але замість цього запропонували небезпечний нічний перехід через річку. Про це 10 січня повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Військовослужбовці виявили потерпілого на краю берега, практично позбавленого ознак життя, і негайно надали першу допомогу. Після того як чоловіка відвезли до підрозділу, зігріли та надали йому сухий одяг, він розповів про те, як потрапив у цю небезпечну ситуацію.

Чоловік розповів, що оголошення про "легальний" перетин кордону знайшов у Telelgram. Однак замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловікові перейти Тису в темний час доби. Вартість "послуг" становила $5 тисяч.

Прикордонники зазначають, що від початку війни на Тисі загинуло 19 осіб у спробах незаконно перетнути кордон. Державна прикордонна служба України закликає всіх не довіряти шахраям, які обіцяють безпечні шляхи перетину кордону, і не наражати себе на подібну небезпеку.

"Тому просимо не вірити шахраям, які запевняють, що "перетин" кордону буде безпечним, і не наражати себе на небезпеку", — звернулися прикордонники до громадян.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники викрили десятьох "ухилянтів" із різних областей України, які хотіли незаконно покинути територію країни на човні. За таку подорож чоловіки призовного віку мали заплатити 5 тисяч доларів з людини. Затримали їх неподалік держкордону на березі річки Дністер.

Крім того, 27 грудня повідомлялося про затримання 16 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Словаччини. Вони робили спроби перетину кордону як групами, так і індивідуально.

Також нещодавно Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке надавало "допомогу" військовозобов'язаним чоловікам у спробах покинути Україну через Придністров'я. "Послуги" також оцінювали в 5 тисяч доларів.