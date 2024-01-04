$5 тысяч за билет в Приднестровье: СБУ разоблачила новую схему выезда уклонистов (видео)

По информации следствия, военнообязанных из Одесской области подвозили к границе, где проводили вне пунктов пропуска по лесным дорожкам. Далее им через непризнанное Приднестровье помогали добраться до Молдовы.

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В Украине разоблачили очередную схему, с помощью которой мужчины призывного возраста бежали за границу. Организовала ее международная преступная группировка. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, помогали уклонистам два жителя Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, и их сообщники из Молдовы и Украины.

Военнообязанные мужчины, которые хотели уехать из Украины, платить за помощь в побеге до 5 тысяч долларов. Сумма "услуг" была разной, ведь зависела от того, насколько быстро уклонисты хотят покинуть Украину.

Отмечается, что мужчин из Одесской области довозили до границы с Приднестровьем. Там они переходили границу вне пунктов пропуска через лесные тропы и направлялись в Молдову.

Разоблачили подозреваемых "на горячем" в Молдове, когда те сопровождали военнообязанных мужчин из Украины. Их сообщники были задержаны в Одессе, когда те помогали очередным уклонистам.

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В СБУ говорят, что подозреваемые искали уклонистов самостоятельно, с помощью Telegram-каналов. Они создали несколько групп, в которых предлагали свою помощь в незаконном выезде за границу. Чтобы не быть разоблаченными мужчин просили перечислять деньги за услуги на криптокошельки.

Всем разоблаченным участникам незаконной схемы планируют объявили подозрение в незаконной переправке через госграницу. Также отмечается, что организаторы такой деятельности сейчас скрываются в Приднестровье.

Напомним, 23 декабря в Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили незаконную схему в Киевской городской военной администрации. По информации следствия, один из чиновников помогал депутатам городского совета уклоняться от службы.

Также недавно на Закарпатье посадили за решетку мужчину, который не пришел в Территориальный центр комплектования и уехал в командировку за границу. В суде мужчина объяснил, что считал это веской причиной не явиться в военкомат.