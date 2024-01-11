Сбить может только Patriot: Игнат оценил риски поставок баллистических ракет из Ирана в РФ

По словам представителя ПС, вероятные поставки нового вооружения стране-агрессору — сигнал для партнеров Украины. Однако рассчитывать надо на поддержку "не только резолюциями в Совете безопасности ООН, которые ни к чему не приводят".

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Сейчас Воздушные силы не имеют подтвержденной информации о поставках Ираном баллистических ракет для России, однако, новое вооружение может стать вызовом для противовоздушной обороны Украины, ведь сбить его можно только "специальными средствами". Об этом сообщил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в четверг, 11 января.

По его словам, соответствующие органы должны известить, если такая поставка состоится. Кроме того, Игнат отметил, что для Воздушных сил каждая воздушная цель имеет свои тактико-технические характеристики и параметры полета, которые приходится со временем изучать, как более эффективно их уничтожать.

"Надо увидеть, насколько они будут эффективными, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что Воздушные силы пока не имеют такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить относительно иранских ракет", — отметил спикер.

Также спикер отметил, что о передаче иранских ракет Российской Федерации речь шла еще год назад.

"В конце концов, ничего такого неожиданного для нас не происходит. Я имею в виду для Украины", — подчеркнул Игнат.

Кроме того спикер командования ВС ВСУ отметил, что "Северная Корея будет сотрудничать с государством-террористом". В то же время он отметил, что "новое вооружение врага — это новые вызовы для Украины".

"Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такие как Patriot. Поэтому поставки баллистических ракет — это будут вызовы для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров не только резолюциями в Совете безопасности ООН, которые ни к чему не приводят. Я думаю, что это сигнал для наших партнеров, чтобы предоставлять Украине вооружение", — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что Северная Корея использует Украину как полигон для испытаний своих ракет посредством передачи баллистических ракет России. Эти ракеты, как утверждается, обладают способностью нести ядерные заряды.