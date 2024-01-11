Офицера ВС РФ, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске, наградил лично Путин, — росСМИ (фото)

По данным российских журналистов, следователи рассматривали возможность переквалификации дела на статью о причинении смерти по неосторожности, но в итоге офицеру добавили еще и хулиганство.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ, Героя России и кавалера трех орденов мужества Ирека Магасумова. Ему предъявлено обвинение в убийстве 18-летней жительницы Луганска и хулиганстве. Об этом сообщает российский "КоммерсантЪ".

По данным российский журналистов, следователи рассматривали возможность переквалификации дела на статью о причинении смерти по неосторожности, но в итоге подтвердили обвинения и добавили статью о хулиганстве. По версии следствия, сразу после убийства Магасумов ввязался в конфликт с другими военнослужащими и отобрал автомобиль "Нива" у младшего по званию.

Следствие завершено 30 декабря, и представитель ГВСУ СКР обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве, запрашивая ограничение сроков ознакомления с материалами дела защитников Магасумова. 10 января суд принял это заявление к рассмотрению.

Убийство, в котором обвиняют Магасумова, произошло в Луганске 11 августа 2023 года. За девять дней до этого президент Путин вручил ему "Золотую звезду" Героя России.

Ирек Магасумов на награждении у Владимира Путина Фото: Скриншот

Награждение офицер отмечал в луганском баре "Панорама", где он и двое его подчиненных познакомились с двумя местными 18-летними девушками. По версии следствия, случайный выстрел в результате хулиганской акции привел к смерти одной из девушек. Защита Магасумова утверждает, что он не присутствовал на месте происшествия, и случайный выстрел совершил старший лейтенант. Во время расследования проведено 12 экспертиз по делу объемом в 16 томов.

Напомним, в декабре 2023 года в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации.