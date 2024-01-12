Возможно ли повторное наступление ВС РФ на Харьков: в ОВА ответили (видео)

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Белгородской области есть определенные силы россиян, но их недостаточно для ведения штурмовых действий.

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У России недостаточно сил в Белгородской области для того, чтобы повторить наступление на Харьков. Об этом в пятницу, 12 января, заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов на брифинге.

Председатель ОВА подчеркнул, что силы, расположенные на этом направлении, скорее всего, имеют демонстрационный характер и призваны лишь показать присутствие, не представляя реальной угрозы для Харькова.

"Сил, достаточных для проведения штурмовых действий в сторону Харькова, на данный момент мы не наблюдаем. Да, действительно, там есть определенные силы <…> для того, чтобы просто показать там свое присутствие", — отметил Синегубов.

Синегубов отметил, что враг в Белгородской области имитирует активность с целью отвлечения внимания. Он также сообщил о приземлении грузовых самолетов "Ил" на территории РФ, но подчеркнул, что они не доставили войска, а ракеты С-300, которые были использованы при обстреле Харькова.

Глава Харьковской ОВА призвал жителей не игнорировать воздушные тревоги, так как продолжаются хаотические обстрелы гражданской инфраструктуры. Он также отметил снижение числа вражеских атак на Купянском направлении, но предупредил, что противник продолжает накапливать силы на этом направлении.

Заявления Синегубова об отсутствии угрозы со стороны Белгородской области прозвучали после выхода статьи британского издания The Telegraph о возможном "наземном наступлении" российских войск в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.