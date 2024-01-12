Чи можливий повторний наступ ЗС РФ на Харків: в ОВА відповіли (відео)

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Білгородській області є певні сили росіян, але їх недостатньо для ведення штурмових дій.

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У Росії недостатньо сил у Білгородській області для того, щоб повторити наступ на Харків. Про це в п'ятницю, 12 січня, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов на брифінгу.

Голова ОВА наголосив, що сили, розташовані на цьому напрямку, найімовірніше, мають демонстраційний характер і покликані лише показати присутність, не становлячи реальної загрози для Харкова.

"Сил, достатніх для проведення штурмових дій у бік Харкова, на цей час ми не спостерігаємо. Так, дійсно, там є певні сили <...> для того, щоб просто показати там свою присутність", — зазначив Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що ворог у Бєлгородській області імітує активність з метою відволікання уваги. Він також повідомив про приземлення вантажних літаків "Іл" на території РФ, але наголосив, що вони доправили не війська, а ракети С-300, які були використані під час обстрілу Харкова.

Голова Харківської ОВА закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки тривають хаотичні обстріли цивільної інфраструктури. Він також відзначив зниження кількості ворожих атак на Куп'янському напрямку, але попередив, що противник продовжує накопичувати сили на цьому напрямку.

Заяви Синєгубова про відсутність загрози з боку Бєлгородської області пролунали після виходу статті британського видання The Telegraph про можливий "наземний наступ" російських військ у Харківській області 15 січня після масових обстрілів.