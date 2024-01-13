Отказ от бумажной волокиты: Минобороны внедряет систему учета ресурсов стран НАТО

В планах оборонного ведомства — полностью отказаться от бумажного документооборота. Система SAP автоматизирует процессы поставок, формирует данные об остатках на складах и заявках.

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Министерство обороны Украины провело первый этап внедрения в ВСУ автоматизированной системы управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Эту ведущую международную систему управления ресурсами применяют в 28 стран НАТО.

SAP автоматизирует процессы поставок, формирует данные об остатках на складах и заявках. Таким образом, возможно сразу же выявить насущные потребности и сделать закупки, чтобы у Сил обороны всегда было все необходимое.

"Приоритет Министерства обороны – это внедрение автоматизированных систем и отказ от бумажных процессов. SAP поможет нам обеспечить современный процесс управления оборонными ресурсами", — сообщила на встрече с партнерами заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

Автоматизацию начали с учета вещевого имущества. В одном из центров обеспечения оперативного уровня, который объединяет большое количество воинских частей, полностью обновили использующиеся процессы и оборудование.

Система SAP уже позволила автоматизировать контроль за поставками и учет вооружений и техники на основных базах. В том числе и запчасти к зарубежной бронетехнике.

Уже обучили работников складов. Итогом перехода на новую систему должна стать полная автоматизация процессов логистики и полный отказ от бумажного документооборота, отметила советница заместителя Министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

В планах Минобороны – до конца 2024 года провести инвентаризацию имущества всех воинских частей, работающих с системой SAP.

Напомним, что накануне, 11 января, в публикации The New York Times сообщалось, что из-за того, что Пентагон плохо отслеживал секретное оружие в Украине, потенциальные потери могли составить 1 млрд долларов.

Также сообщалось, что, по данным ISW, серийные номера оружия и техники теряются в боях, отчасти поэтому Украине не всегда удается вести учет расхода вооружений.