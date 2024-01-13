Відмова від паперової тяганини: Міноборони впроваджує систему обліку ресурсів країн НАТО

У планах оборонного відомства — повністю відмовитися від паперового документообігу. Система SAP автоматизує процеси постачання, формує дані про залишки на складах і заявки.

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Міністерство оборони України провело перший етап впровадження у ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Telegram.

Цю провідну міжнародну систему управління ресурсами застосовують у 28 країн НАТО.

SAP автоматизує процеси постачання, формує дані про залишки на складах і заявки. Таким чином, можливо одразу ж виявити нагальні потреби та зробити закупівлі, щоб у Сил оборони завжди було все необхідне.

"Пріоритет Міністерства оборони — це впровадження автоматизованих систем і відмова від паперових процесів. SAP допоможе нам забезпечити сучасний процес управління оборонними ресурсами", — повідомила на зустрічі з партнерами заступник голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

Автоматизацію почали з обліку речового майна. В одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об'єднує велику кількість військових частин, повністю оновили використовувані процеси та обладнання.

Система SAP уже дала змогу автоматизувати контроль за постачанням та облік озброєнь і техніки на основних базах. У тому числі й запчастини до закордонної бронетехніки.

Вже навчили працівників складів. Підсумком переходу на нову систему має стати повна автоматизація процесів логістики та повна відмова від паперового документообігу, зазначила радниця заступника Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

У планах Міноборони — до кінця 2024 року провести інвентаризацію майна всіх військових частин, які працюють із системою SAP.

Нагадаємо, що напередодні, 11 січня, у публікації The New York Times повідомлялося, що через те, що Пентагон погано відстежував секретну зброю в Україні, потенційні втрати могли становити 1 млрд доларів.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, серійні номери зброї та техніки губляться в боях, частково тому Україні не завжди вдається вести облік витрат озброєнь.