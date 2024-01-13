"Воевать должна вся страна": Ким указал на несправедливое отношение к войне с РФ (видео)

Ким подчеркнул, что отношение к войне очень сильно зависит от территориального фактора. Чем дальше люди от фронта, тем больше они требуют воевать до победы. Те же, кто находится возле ЛБС, задумываются о переговорах.

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Воевать против ВС РФ должна вся Украина, уверен глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом он заявил в эфире программы "Исландия". По его словам, на данный момент отношение к войне зависит от территориального фактора.

"Каждая область, куда пришел враг, встает и безо всяких вопросов, защищает свою родную землю: Николаевская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Херсонская. Но те, кто находится дальше от проблемы, это не такой у них тригер, что надо все бросать и идти защищать. Но если нас будут область за областью брать, то все должны собраться и отстоять всю территорию Украины и отвоевать свое", – заявил чиновник.

Он считает несправедливым, что больше всего от войны страдают восточные области. Когда люди оттуда, не обязательно военные, которые ежедневно сталкиваются с гибелью и разрушениями, приезжают в относительно мирные Киев, Одессу или Львов, они не понимают, что происходит.

"Мы живем на линии фронта, мы живем каждый день мыслью о нашей победе, все для этого делаем. Почему вы так не реагируете?", – цитирует Ким.

Глава Николаевской ОГА поделился своими наблюдениями относительно готовности украинцев к мирным переговорам.

"Прифронтовые области говорят: "Может, поговорим, что там с мирными переговорами?" Центральные области говорят "Ну, мы не знаем" Там где-то 40% таких. А западные говорят: "Никаких переговоров. До Москвы идем". О чем это говорит? Очень легко требовать от всех изменений и тяжело требовать изменений от себя", – резюмировал он.

В декабре прошлого года Ким сообщил, что его область показала лучший результат в Украине по мобилизации. С начала полномасштабного российского вторжения в регионе были мобилизованы 33 тысячи человек. Он пообещал усилить мобилизационные мероприятия в области в поисках уклонистов.

Также глава ОВА рассказал о главном страхе перед мобилизацией. Ким отметил, что многие люди думают, что если их мобилизуют, то они обязательно отправятся на фронт и будут воевать в окопах с автоматом. Однако это не так, ведь больше всего нужны люди не в боевые подразделения.

Ранее Фокус писал, что в Николаевской области военный мог застрелить замкомандира.