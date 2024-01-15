По мнению главы наркологической и психиатрической клиники Руслана Исаева, увеличение количества злоупотребляющих алкоголем россиян связан с "социально-экономическими потрясениями", а также с "усилением геополитических противостояний".

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В Российской Федерации впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость". Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России-2023", обнародованный в конце декабря.

Согласно статистике, с 2010 по 2021 год количество россиян с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако уже в 2022 их число выросло до 54,2 тысяч.

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич отметил, что в последние годы "резко увеличивается" количество алкогольных психозов, которые возникают только у тех людей, которые дошли до тяжелой стадии зависимости.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, подобная динамика спровоцирована совокупностью факторов, в частности пандемией, социально-экономическими потрясениями и "усилением геополитических противостояний".

По данным Минздрава РФ, тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности был нарушен во времена пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что причиной стал "стресс от пандемии", а также то обстоятельство, что инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь.

В свою очередь руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев признал, что рост количества злоупотребляющих алкоголем связан с "социально-экономическими потрясениями, усилением геополитических противостояний и санкционным давлением".

Напомним, 7 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мангуше, что в Мариупольском районе Донецкой области, 12 человек оказались в реанимации из-за отравления алкоголем.

Ранее, 25 октября росСМИ сообщили, что председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Владимир Некрасов умер после пятидневного запоя. По данным журналистов, один его бывший коллега якобы прыгнул из окна больницы, а другой — отравился лягушкой у шамана.